Feministas piden a UASLP privilegiar participación de la mujer en renovación de consejerías

Feministas Universitarias de la zona oriente y el Frente Universitario de mujeres feministas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, piden que en la máxima casa de estudios se privilegie la participación de las mujeres en la próxima renovación de las consejerías que habrán de integrar la institución, de lo contrario, demostrarán que se ejerce violencia política, pues actualmente se les impide participar a las duplas de mujeres.

Recordaron que en el 2020 se modificaron los artículos 74 al 76 del Estatuto Orgánico para obligar a que las duplas de las consejerías de alumnos sean integradas por duplas de hombres y mujeres.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"El hecho de no permitir a una dupla de mujeres participar, no hace una equivalencia total, hay demasiados hombres y ahora las mujeres vamos a estar juntos, subordinadas por los hombres, además el hecho de que haya una dupla de hombre y una mujer, no garantiza que atienda las garantías universitarias, incluso al final quedan los hombres en el poder".

En su exposición de motivos, señalaron que actualmente no existe nadie que se preocupe por la situación que enfrenta el sector universitario como el hecho de que están secuestrando a las alumnas, las acosan, las hostigan y hasta se les permite ejercer violencia sexual a los maestros.

"Las consejerías no han hecho nada y y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, ha permitido qué las mujeres estén subordinadas a los hombres".

Leer más de El Sol de San Luis

Local Arranque de este 2021 en SLP, el más violento

Local "Miente, la mujer que se encadenó en el 2020", afirman abogados