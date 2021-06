Feministas instalan tendedero de paternidad irresponsable en SLP

Este día del padre, colectivas de madres organizadas elaboraron un tendedero de denuncia en Plaza de Armas, en el cual exhibieron a padres que se niegan a pagar la pensión alimenticia de sus hijos.

Algunas fotografías colgaban de una hilaza gruesa, con textos que enunciaban las violencias cometidas por los padres ausentes.

"No acude a las visitas con sus hijos", "sin manutención desde hace ya tres años", "Se niega a convivir con su hija de cinco años", "Abandono. No quiso reconocer a su hijo", fueron algunas de las denuncias que se expusieron.

Y es que según lo señalan las estadísticas que refiere el INEGI, más del 53% de la población femenina en San Luis Potosí, son madres autónomas que trabajan y que no reciben ningún tipo de ayuda del padre de sus hijos.

Es por ello que madres de familia se congregaron y leyeron un posicionamiento en el cual exigen que los padres se hagan cargo de cumplir con la pensión alimenticia puesto que es una obligación determinada por un juez mediante sentencia.

En este tendedero de paternidades irresponsables, algunas jefas de familia compartieron su punto de vista acerca de esta actividad de denuncia, como Marlene Navarro, quien refirió que "Hay muy malos padres que juegan con el sistema cambiando de trabajos, no permaneciendo en ninguno fijamente, cambiando domicilio, teniendo trabajos eventuales o por honorarios para no darle lo que por obligación les corresponde a sus hijos. No están presentes ni económicamente, ni en el cuidado de ellos. Este acto es legítimo, las madres tienen mucho que decir".

Del mismo modo, las manifestantes recalcaron que optan por las paternidades responsables que cuidan y acompañan emocionalmente a sus hijos. "La paternidad tiene que ser afectiva y empática, además de que la manutención alimenticia de los hijos no es un favor, sino una obligación".

Fueron un alrededor de 120 denuncias públicas en donde se expuso a ingenieros, maestros, funcionarios y hasta locutores de radio.

Así fue como se recordó a los progenitores en su día, algunos con más de 18 años de ausencia y presencia en la vida de sus hijos, sin festejo, sólo la voz de las familias dirigidas por madres que, ante el desinterés de los padres de sus hijos hoy reclaman lo que por ley les corresponde.