Feminicidio de jovencita debe resolverse a fondo: diputada

Luego de que una persona fuera detenida como presunta responsable del asesinato de una jovencita en un centro comercial durante un asalto, la diputada Alejandra Valdés Martínez afirmó que la Fiscalía General del Estado debe llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones para que haya justicia.

Consideró que la sociedad se está volviendo indiferente ante los hechos de violencia que han estado ocurriendo en el Estado, lo que crea un clima de inseguridad y apto para todos aquellos que cometen delitos, pues se está normalizando la violencia y parece que a nadie le preocupa lo que ocurre alrededor.

La legisladora hizo un atento llamado a las autoridades para que resuelvan este caso a fondo, pues quienes pudieron proporcionar elementos para agilizar las investigaciones hicieron todo lo posible para que no avanzaran, como el hecho de no entregar a tiempo los videos de las cámaras de seguridad.

Manifestó que la población en general está condenada a vivir encerrada sin poder salir libremente a divertirse, pues ante los hechos de violencia que se registran día con día, el aumento de ello provoca que la sociedad viva con miedo y evite lugares para la convivencia.

Valdés Martínez enfatizó en que no se puede normalizar la violencia como hechos que ocurren diariamente y que no tienen consecuencia, por lo que dijo que desde el Poder Legislativo se mantendrá atenta a las acciones que el Gobierno del Estado emprenda en contra de quienes cometen delitos, así como en el caso particular de la joven asesinada en Plaza Sendero.

