Federalización de telesecundarias en 2025; "desgastante enfrentar a inconformes": Gallardo

El gobierno del estado trabaja para concretar la federalización de las telesecundarias, “es desgastante enfrentarnos a los inconformes, cuando la federación no envía los recursos para la nómina”.

Así lo confirmó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien recordó que San Luis Potosí se encuentra dentro de los únicos tres estados en la República Mexicana que quedan por federalizar ese tema.

Para el próximo año, dijo, vamos por la federalización del sector para que desde la administración central se les pague directamente a los maestros y el estado ya no tenga nada que ver con telesecundarias.

Consideró que la situación actual es muy desgastante, “cada que no manda el dinero la federación, o que nosotros no tenemos el recurso, los maestros estén inconformes aunque ellos saben que no es un tema del estado, es de allá”.

El mandatario estatal confío en que el añejo problema finalmente se va a resolver, “primeramente Dios lo vamos a conseguir, estamos trabajando fuerte para lograr federalizar toda la nómina de telesecundarias y pasen a ser maestras y maestros 100% federales”.

Refirió que se trata de un gasto anual de mil 900 millones de pesos, “sin embargo estamos a poco de lograr que el gobierno federal reconozca, y asimile el pago de la nómina del sector”, insistió

Asimismo recordó que en la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a San Luis Potosí, se le solicitó su respaldo para darle solución al tema, entregándole un diagnóstico del estatus que guarda el sistema actualmente.

Ante esto, reiteró, es que la administración estatal tiene la firme intención de que la Federación realice el pago directo de esa nómina y no a través de fondos que desfasan a las arcas estatales.

Finalmente Gallardo Cardona advirtió que “en San Luis Potosí estamos a poco de que la nómina de telesecundarias sea asimilada al nivel federal, como ha ocurrido en otras entidades federativas”.