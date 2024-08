Fatiga crónica: ¿cómo identificarla y cuáles son las causas?

A nivel global, se estima que cerca del 2.5 por ciento de las personas padecen fatiga crónica, con una prevalencia en México que podría rondar en cifras similares. Esta condición se caracteriza por un cansancio extremo y prolongado que no mejora con el descanso y que puede durar al menos seis meses. Es más común en personas entre 25 y 50 años, y afecta más a las mujeres que a los hombres, según datos del Gobierno de la República Mexicana.

Las personas que sufren de fatiga crónica, experimenta cansancio debido al estrés laboral, especialmente en entornos donde las jornadas laborales son largas y hay una falta de control sobre el trabajo. De hecho, un estudio de la organización Por Evaluar, reveló que el 75 por ciento de los mexicanos sufre fatiga relacionada con el estrés laboral.

El tratamiento y manejo de esta condición en México se enfocan en un abordaje multidisciplinario, que incluye terapias antivirales, antidepresivos y un seguimiento integral que puede incluir apoyo psicológico y cambios en el estilo de vida para mejorar la calidad de vida de los afectados

En tanto, en los Servicios Estatales de Salud, SES, mencionan que este fenómeno en la salud, no puede atribuirse a ninguna enfermedad preexistente. La fatiga puede empeorar con la actividad física o mental, pero no mejora con el descanso. Así lo dio a conocer, Laura Elena Pérez Ramos, jefa de Educación e Investigación en Salud de la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña”.

La causa del síndrome de fatiga crónica es desconocida, aunque existen muchas teorías, que van de las infecciones virales al estrés psicológico. Ninguna prueba individual puede confirmar un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica por lo cual es posible que se necesite realizar una variedad de exámenes médicos para descartar otros problemas de salud que tienen síntomas similares.

Los síntomas clave incluyen la presencia de fatiga extrema, acompañada de alteraciones en la memoria o concentración, sueño no reparador y agotamiento extremo con duración de más de 24 horas. Estos síntomas pueden acompañarse de otros, como ser tan grave que interfiere con la capacidad para tomar parte en las actividades que se hacían antes de la enfermedad, no se alivia sustancialmente con el reposo, empeora con el esfuerzo físico, mental o emocional.

Ocasionan un importante deterioro en la actividad cotidiana del paciente y debido a que los pacientes con este cuadro parecen encontrarse sanos exteriormente algunos familiares o compañeros de trabajo pueden acusarlos de fingir los síntomas y el diagnóstico puede llegar a retrasarse o presentar otros padecimientos agregados como un trastorno depresivo. En lo que va del año se han detectado en la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña”, únicamente 33 casos relacionados con el síndrome de fatiga crónica.

Actualmente se desconoce el motivo por el cual esto ocurre en algunas personas y en otras no. Es posible que algunas personas nazcan con una predisposición al trastorno que después se desencadena por una combinación de factores. Los posibles desencadenantes comprenden: infecciones virales, problemas del sistema inmunitario, desequilibrios hormonales, etc. Es importante reconocer que existe cierta relación aún no comprendida entre el síndrome de fatiga crónica y otras enfermedades como la fibromialgia, por lo que debe realizarse un estudio extenso con el fin de descartar otras enfermedades.

Las mujeres reciben diagnóstico de síndrome de fatiga crónica con mucha más frecuencia que los hombres, si se detectan síntomas o signos de depresión, aislamiento social, restricciones en el estilo de vida o aumento en las ausencias laborales, es importante agendar una cita en este espacio de salud del Estado.

Lee más de El Sol de San Luis

Local Libres, todos los detenidos por pleito entre taxis y choferes de Uber

Local Más de 40 antros y restaurantes, instalados en la Fenapo