Farmacias no tienen autorización para vender o aplicar pruebas de Covid-19

Es complicado que las farmacias puedan comercializar y aplicar pruebas para la detección del virus del SARS-COV-2, pues no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar un buen servicio para la población.

Así lo manifestó el Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la sección especializada de farmacias de la Canaco-Servytur, quien explicó para empezar se debe tener autorización de la Secretaría de Salud, pues es quien está regulando las instancias que pueden comercializar y aplicar pruebas serológicas o moleculares.

Detalló que, para que una farmacia pudiera ofrecer pruebas de coronavirus a la población, se tendría que cumplir una serie de requisitos, tales como especificar quién va a administrar las pruebas, entregar a diario una relación a la Secretaría de Salud sobre las personas a las que se les aplican y los resultados de éstas, entre otros aspectos, y hasta ahorita ninguna cuenta con capacitación o experiencia para desempeñar toda esta labor.

“Hay una serie de reglamentaciones y requisitos que para la farmacia le resulta un poco complicado, entonces la farmacia no cuenta todavía con la capacidad ni la experiencia para el suministro de ese tipo de pruebas, por lo que, en una farmacia común no se va a encontrar una prueba de Covid-19”, expresó.

Comentó que hasta ahorita no se ha reportado que alguna farmacia comercialice y aplique pruebas para detectar el Covid-19, al menos de las afiliadas a la Canaco ninguna las ofrece, pues destacó que esto implica una gran responsabilidad sanitaria, y por ende muchas no estarían dispuestas a corres el riesgo de vender un producto del que no tienen conocimiento.