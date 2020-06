FAO reprueba la violencia; pide liberación de Claudia

Lo ocurrido este viernes "es una llamada de atención de lo que el país se puede convertir si ciertos grupos se apoderan de la legítima protesta", advirtió Carlos Covarrubias Rendón, integrante del Frente Amplio Opositor (FAO).

Luego de la protesta ocurrida este viernes, que terminó en una serie de destrozos dentro y fuera del Congreso del Estado, el activista lamentó el grado de violencia alcanzado, "hay preocupación porque esto que pasó en San Luis capital nunca se había visto y es una llamada de atención de lo que el país se puede convertir si ciertos grupos se apoderan de la protesta".

Manifestó que "una situación de este tipo lo único que va a generar es escenarios de más violencia y de más caos y destrucción, no se trata de un proceso de cambio revolucionario, eso ya se dio, lo que se tiene que hacer es aprovechar el proceso de transformación que vive el país, y me preocupa porque veo -como persona que ha participado en movimientos sociales-, una espiral de violencia terrible para el país, donde ya no es la ultra izquierda, ya no es el bloque negro, pareciera que hay una corriente de ultraderecha, una corriente de choque como en otros países, donde hay grupos de la 'ultra' alimentados por intereses oscuros con una idea de generar caos, destrucción desánimo y desencanto de la población a partir de infringir la violencia".

Se dijo convencido de que los cambios se logran a partir de una toma de conciencia colectiva y de la participación de la ciudadanía en las decisiones importantes del país, "no descartamos la posibilidad de una legítima protesta, de la legítima voluntad de reunirse para decidir y para plantear el cambio que tiene que darse, o para presionar a la autoridad para que se encauce la legalidad, pero llegar a estos puntos, quién lo puede aceptar, ni como broma".

Señaló que estas acciones violentas no sólo generan un daño material, sino que también dejan confusión y un daño al estado anímico de la población, sobre todo en estos momentos en que el país atraviesa la peor crisis de salud en los últimos 100 años.

En ese sentido, pidió a las autoridades que se que se imponga la verdad en las investigaciones, "hay una diferencia muy clara en lo que es un acto de violencia y destrucción, con lo que es un acto de legítima protesta, necesitamos que la verdad se imponga porque el día de mañana va a volver a suceder algo y se va a responsabilizar a quienes no están involucrados como autores materiales intelectuales, y los que realmente pudieran ser, felices y contentos burlándose de sus actos".

Y esque denunció que Claudia, una de las integrantes del FAO fue detenida por la policía, cuando ella no participó en la protesta ni en los actos de violencia, sino que incluso hay testimonios de que trató de evitar enfrentamientos e ingresó al Congreso para pedirle a las personas que no hicieran destrozos y salieran del lugar, "ella es una de las personas que siempre que hay una situación de conflicto se pone en medio para que no se transformen en actos de violencia".

Covarrubias Rendón indicó que familiares, colectivos y ciudadanos en general, recolectan videos y fotografías para demostrar que Claudia no participó en actos de violencia y conseguir su liberación, y solicitó al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General, revisar las cámaras de videovigilancia que hay en la zona, así como los videos que circulan en redes sociales para identificar a quienes realizaron los destrozos, "había un grupo, seguramente son los que generaron destrozos y no sabemos si dentro de los detenidos haya alguno de ellos".

Finalmente, reconoció que México se encuentra en un proceso de cambio, sin embargo insistió en que ni el grupo de defensa de San Juan de Guadalupe, ni la defensa por Cerro de San Pedro, que son en los que participa, han incitado a la gente a violentar o destrozar, "somos enemigos de situaciones que rebasen la legítima protesta".