Familiares piden ayuda para dar con jóvenes perdidos en Jalisco

Las autoridades de la Fiscalía General de Jalisco, confirmaron en días pasados que implementaron un operativo para dar con el paradero de cuatro jóvenes potosinos desaparecidos en ese estado desde el pasado 26 de julio, mientras tanto, amigos y familiares a través de sus redes sociales, solicitaron ayuda para encontrar a sus seres queridos.

“Santo padre, tú que eres todo poderoso te pido con humildad que regrese Israel Andrade Hernández, sólo tu puedes darte cuenta de la falta que hace en casa y el dolor que causa su ausencia... Por favor a todos mis conocidos, ayúdennos a dar con su paradero”, refirió Laura Saavedra familiar del joven desaparecido.

Mismo que según indican sus seres queridos, es una persona muy trabajadora, amante del basquet bol y padece vitiligo en su brazo izquierdo.

Por otro lado Calep Adonai Maldonado, de 18 años de edad y quien viajaba con ellos, lo describen como un joven noble, con ambición de salir adelante y muy tranquilo. Este hecho ha ocasionando que su familia se enfrente a la tortura de la incertidumbre de no saber sobre su paradero, sumándose a la lista de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

“Tu familia y amigos te siguen buscando y no bajaremos la guardia hasta tenerte en casa, es difícil pero sé que Dios y nuestros ángeles te van a cuidar y guiar para regresar a casa, te amamos”.

“Hermano, ¿dónde estás?, quiero que sepas que te amo y te necesito, cada día que pasa te extraño mucho, necesito que aparezcas pronto; no puedo dejar de pensar en ti, todos los días que pasan se me hacen eternos, te lloro día y noche y me pregunto por qué nos está pasando esto, no encuentro respuesta, sólo le pido a Dios y a nuestros ángeles que te cuiden y te permitan regresar a tu hogar, donde todos te estamos esperando, nos hacemos mucha falta, te amo.

“Por favor ayúdennos a compartir para poder localizar a mi hermano, ya son dos semanas que no sabemos nada de él, todos estamos sufriendo, les pido mucho de su apoyo, unamos fuerzas y oraciones para encontrarlo”, refirió con dolor su hermana Laura Monsiváis quien continúa junto a toda su familia buscando rastro alguno de Calep.

Por su parte familiares de Alan Michel Martínez Vargas de 23 años y Jorge Rodríguez de 24 años de edad, refirieron sentirse apesadumbrados por lo acontecido, pues viajaban hacia Tonalá sin llegar a su destino. Alan es un joven que proviene de la colonia Arbolitos de aquí de la capital potosina y Jorge residía en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Por último se sabe que estos cuatro jóvenes fueron vistos en Lagos de Moreno, para después no saberse nada de ellos. Para cualquier información, se pueden comunicar directamente a las líneas de la Fiscalía General del Estado, o bien, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.