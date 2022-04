Familiares exigen localizar a Nayeli; ven irregularidades en el caso

Marchan por diversas calles, por joven desaparecida el 24 de marzo

La tarde de este lunes, la familia Alfaro Silva llevó a cabo una marcha para exigirle a las autoridades de Gobierno Estatal, realicen su trabajo en la localización de su hija Nayeli Alfaro Silva, joven madre desaparecida desde el 24 de marzo de este año.

Esto ante las supuestas irregularidades que rodean la localización de un cadáver de sexo femenino, del cual la Fiscalía General del Estado (FGE) declaró que presumiblemente se trataba de la joven de la que aún hoy se desconoce su paradero.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

El contigente inició sobre la Calzada de Guadalupe, a unos metros de la Caja del Agua, se dirigió al Centro Histórico y concluyó en la explanada Ponciano Arriaga.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

La señora Lorena Silva, madre de la joven desaparecida indicó que la Fiscalía General del Estado le informó que continúan las diligencias para esclarecer la no localización de Nayeli.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Asimismo, compartió que su búsqueda sigue en pie y mientras no se compruebe que el cadáver localizado en el ejido de Santa Rita se trata de su hija, la seguirán buscando hasta encontrarla.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Aclaró además que la única imprecisión que se dió durante el desarrollo de la investigación del caso de desaparición de su hija fue el que le describieron erróneamente las características de los restos hallados por la FGE.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Respecto a la posible responsabilidad e implicación de su yerno, Uriel Olivo Martínez, la señora Lorena Silva esclareció que para la FGE y la familia es el principal sospechoso, pues fue la última persona que tuvo contacto con Nayeli. "El fue el último que la vio y en todos los procesos de investigación así es", explicó.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Sumado a esto, confirmó que la relación de Nayeli con Uriel se encontraba un poco lastimada, pero pese a esto no podría asegurar o negar si su hija fue víctima de algún tipo de violencia por parte de Olivo Martínez.

Por último, la señora Lorena Silva dijo que no descansará hasta encontrar con vida a su hija, pues así se lo dicta su corazón de madre. "Yo seguiré hasta el final, hasta que haya una prueba de ADN que me confirme que mi hija ya no está, seguiré buscándola".

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí