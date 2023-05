Familia de Maruati Martínez, menor desaparecida, se manifiesta a las afueras de la FGE

"No más festivales ni despensa, queremos a Maruati viva, estamos en alerta", fueron las palabras de familiares de la niña Maurati Martínez Madrid, de 14 años de edad, desaparecida el 27 de abril de este año, en el Centro Histórico de la ciudad.

Quienes este martes, en punto de las nueve de la mañana cerraron la vialidad de avenida Eje Vial, para exigir a la Fiscalía General del Estado FGE, agilice y priorice las diligencias de búsqueda e investigaciones entorno a la no localización de la menor.

Su madre, la señora Margarita Madrid señaló que desde el instante en que interpuso la denuncia ante Alerta Amber, las autoridades fueron omisas e incluso le delegaron trabajos de investigación que le competetian al C5 y a la FGE.

"Lo primero que me dijeron es que no sabían por qué razón me preocupaba situación que me indignó, luego me pidieron acudir al C5 para buscar los vídeos para ver si era posible ver a Maruati pero eso no fue así. Lo único que pasó fue que de ahí me mandaron a mí a buscar los vídeos y el único que encontré fue el proporcionado por una tienda cercana en dónde se ve a mi hija cruzar la calle con un compañerito".

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Luego de esta referencia de espacio y tiempo, ya no se supo de Maruati, pues la última persona que la vio refirió ante las autoridades, haberla acompañado a la tienda para después regresar a la escuela en punto de las 13:47 horas, cuando se percató que ella no entró a la institución educativa que lleva por nombre "Álvaro Obregón"

"Desde ese instante ya no se sabe nada de ella. He pedido a la Fiscalía en más de una ocasión que revise sus redes sociales, incluso el día que desapareció se encontraba su Instagram activo y no les importó. El tiempo corre y a ellos parece darles igual lo que le pase a mi hija , no sé que tenga que pasar para que entonces sí se pongan a realizar su trabajo", expuso.

A la par, Margarita Madrid señaló que han pasado seis días en los que el ni el Ministerio Público, ni la titular de Alerta Amber han avanzado en las investigaciones sobre el paradero de su hija, motivo por el cual decidió manifestarse el día de hoy.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Ya quiero que me escuchen, que encuentren a mi hija, que me digan cómo van los avances de su carpeta y sobre todo que implementen acciones para dar con su localización, no es coincidencia que las estadísticas reflejen una alza en desapariciones, estamos en una alerta, ¿Qué ue tengo que esperar a qué pase par que se pongan a trabajar?".

Asimismo, señaló que la justicia solo llega a quienes tienen presencia adquisitiva, que está lejana de quién no tiene dinero, pues considero que el proceso de investigación está viciado, estático sin resultados tangibles.

"Esperaremos aquí hasta que nos atienda el Fiscal General José Luis Ruiz Contreras, no nos iremos de ningún modo y si es necesario acamparemos aquí hasta que me escuchen y atiendan mis demandas".