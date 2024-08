Familia de “artistas de la moto” derrochan adrenalina en la Fenapo 2024

El olor a aceite quemado, el rugir del motor, y la adrenalina que desprenden en cada arrancón, es la vida diaria de una familia de artistas mexiquenses que se presentan como uno de los espectáculos estelares de la Feria Nacional Potosina, FENAPO 2024. Presentaron el Globo de la Muerte una atracción no antes vista en la feria.

En una rueda gigante de metal, tres motociclistas se introducen a toda velocidad y destreza, y conducen disparados en todas direcciones, impresionando a chicos y grandes que se dan cita para ver este sorprendente espectáculo.

Ellos son parte del show de Los Cuatro Elementos en Hielo que se presentan en esta edición de la feria, son una actividad conjunta con los patinadores de Ucrania, Rusia, Noruega, San Francisco, Tucson y México.

Este medio de comunicación entrevistó a esta familia de motociclistas que guardan un linaje de al menos 25 años de una generación de valientes motociclistas. Son la sensación de este año, porque se trata de dos niños acompañados por su padre, que no tienen miedo a caer de la estructura metálica y que gustan de quemar motores.

Jerson de 30 años de edad es la cabeza de esta familia, se hace acompañar en este espectáculo por sus pequeños hijos Andrety de 9 años y Cristiano de 7 años de edad, el menos de la familia describe lo que hacen “el día de hoy, lo que hicimos fue el famoso acto llamado Globo de la Muerte Que consiste en meterse en unas motos y entre varios hacer figuras en las motos”.

Este concepto nace desde hace varios años “somos una segunda generación nuestro padre y nuestros tíos fueron los primeros cinco motociclistas del país que se metieron juntos aquí por primera vez en México en una esfera metálica, entonces somos segunda generación y nace al transcurso de ver a nuestro padre hacer el acto junto con mis tíos, pues nos nace, empecé yo a los 8 años de edad, después empezó Andrety a los nueve y él ahorita él empezó a los 7 años de edad”.

Les nació el amor de ver a su padre, la admiración que sentían los hace distinguirse en este acto de tremenda valentía “nace el amor desde que ves a tu papá ahí arriba y tú quieres hacer lo mismo que tu papá, entonces llega el momento donde pues te toca a ti y lo haces con gusto. Entonces entras y lo disfrutas a lo máximo tanto como por ver al público, cómo le gusta, tanto por los sentimientos que trae uno”.

Se trata de una actividad muy arriesgada, porque no tienen manera de asegurarse “el porcentaje de riesgo es mucho, porque como tú lo puedes ver, no tienes ni para dónde correr, es un acto donde pues si llega a haber un accidente, es muy fuerte, te puede aplastar una moto o te pueden caer las tres encima. El riesgo es de un cien por ciento, porque una falla de ellos o mecánica de los aparatos, desencadenaría situaciones fatales”.

Una motocicleta aproximadamente pesa entre 400 o 300 kilos porque son chicas, al padre de estos menores le ha tomado toda su vida llegar a dominar el arte de la rueda “pues ya tenemos muchos años, te digo, o sea, para esto, pues se necesitan años de de práctica”.

Para ellos es gratificante el aplauso y el cariño de la gente que los ovaciona cuando los ve, por eso no les importa el peligro que tengan que correr, cuenta Cristiano de 7 años de edad “lo que me gustó de las motos es la velocidad o los riesgoso, me gusta mucho el riesgo, lo hago desde los siete años de edad, me ha pasado ahí dentro que me he caído, pero son caídas muy leves, las heridas no son tan grandes".

Andrety menciona que desde que se empezó a los 9 años de edad se ha lastimado más en los ensayos que en las actuaciones que ofrecen a su público “pues nada en serio, solamente me he caído por los ensayos ya en función, ya no”.

A la niñez potosina le dicen que para emularlos hay que tener una fuerte motivación para correr estos peligros, hay que tener disciplina “hay que tenerle de todo, disciplina, habilidad y más aparte concentración”.

