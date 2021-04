Faltan propuestas que beneficien a la mujer

Al dar inicio los procesos de campaña para las elecciones estatales en San Luis Potosí, para Gobernador del Estado, 27 diputaciones estatales y 58 ayuntamientos, mujeres potosinas manifestaron en un sondeo realizado por El Sol de San Luis, su preocupación ante la carencia de propuestas entorno a materia de Género, pues dicen, muchos candidatos han dejado a un lado temas de vital importancia como lo son la violencia feminicida y el acoso.

Para Mayra de 33 años de edad y madre de una adolescente, es preocupante ver que las personas que aspiran a un cargo de elección popular continúen con “los viejos y muy usados discursos de cada periodo de elecciones. Hasta el momento no ha habido alguna o alguno que me convenza. Soy madre de una mujer, quiero que ella camine tranquila por la calle, que no sea objeto de acoso o por el simple hecho de ser mujer, tema a ser violentada. Ojalá que las y los candidatos se pongan las pilas en este tipo de temas. Urgen Reformas que nos favorezcan, vivimos tiempos difíciles, también que contemplen campañas, programas y modificaciones en la ley que nos favorezcan, Yo quiero que gobierne alguien que sepa de nuestras necesidades”.

Así también lo recalcó la señora Isabel de 34 años de edad, Jefa de familia y trabajadora, quien además agregó que, “desconozco por completo qué es lo que han planeado las y los candidatos a elección entorno a las propuestas para combatir la violencia de género que padecen cientos de mujeres potosinas. Creo que si mal no recuerdo, sólo una contendiente ha retomado de manera escasa el tema, pero nadie profundiza. Ojalá se den a la tarea de investigar nuestras necesidades como mujeres en un mundo inmerso en la violencia. Se necesitan más unidades de atención especializada para mujeres que sufren una situación de agresión, más seguridad en la vía pública que nos revictimiza si somos atacadas o acosadas, y por supuesto que escuchen nuestras quejas y necesidades”.

Por otro lado, las mujeres jóvenes también quieren formar parte del proceso, como Alyson de 15 años, quien a su corta edad tiene muy claro lo que espera de las y los postulantes a Gubernatura, Diputación y Ayuntamiento. “Soy muy joven y aún no puedo emitir mi voto, pero creo que es necesario que también escuchen a las niñas y adolescentes, nosotras somos parte de la población vulnerable de mujeres que todos los días estamos a la expectativa de no sufrir alguna violencia. Me gustaría que las y los candidatos escucharan lo que tenemos que decir, hace falta organización para que traten de erradicar, prevenir y atender la violencia. Siempre hay jóvenes desaparecidas o asesinadas, ¿Qué piensan hacer? yo también temo por mis amigas y hasta por la seguridad de mi madre. Que construyan buenas propuestas donde nos incluyan, eso estaría perfecto”, exclamó.

Y del mismo modo, Nadia, madre de familia manifestó que “poco se habla de la capacitación del personal policiaco que se supone cuida de nosotros. Somos vulnerables por el simple hecho de ser mujeres en un país que nos violenta, no he escuchado propuestas que incluyan algún cambio en los cuerpos policiales ni su capacitación para atender situaciones de violencia. Tampoco he visto que dentro de sus campañas incluyan el crear actividades artísticas, culturales y hasta de convivencia con perspectiva de género, que ahora es muy necesaria. Además de ello, el fortalecer la cultura de la denuncia, ¿cuántos diputados no han sido desenmascarados como abusadores? y continúan en la contienda, cuántos de ellos siguen impunes? Así ni ganas de emitir el voto, no hay propuestas verdaderas que nos beneficien con ese tipo de perfiles”.

Ciertamente la voz de las mujeres es de vital importancia en la contienda electoral, mismas que hoy día piden ser escuchadas y atendidas, para establecer incidencias que garanticen e impulsen criterios y transformaciones a nivel legislativo y ejecutivo, donde ellas se vean beneficiadas como ciudadanas.