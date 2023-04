Faltan infraestructura y cultura vial en SLP: Vocero de la Arquidiócesis

En San Luis Potosí, hace falta infraestructura vial pero también educación para conducir con responsabilidad, consideró Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Este martes una familia sufrió un accidente en el distribuidor vial Benito Juárez y una bebé perdió la vida; al respecto, Cruz Perales hizo llegar las condolencias de la Iglesia católica a los padres de la menor, y lamentó que cada vez son más frecuentes los accidentes dejando afectaciones a las familias potosinas.

Agregó que para evitar los accidentes hace falta infraestructura vial, pues el distribuidor ha quedado rebasado por la cantidad de vehículos que circulan por él diariamente, por lo que señaló que una buena opción para disminuir la carga vehicular en la zona, es que sea concluida la vía alterna, “que se haga lo que se empezó”.

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

Sin embargo destacó que además de la infraestructura vial, es necesario trabajar en la educación vial, “porque carecemos mucho de cultura vial, no sólo se trata de colocar señalética, la hay pero no respetamos, no se respetan los pasos peatonales, prueba de ello es que tiene que haber un tránsito en Alameda y en lomos peatonales”.

Manifestó que al tener mejor cultura vial se evitarían accidentes no solamente en la ciudad, sino también en las carreteras, ya que dijo, muchos son causados por imprudencia al conducir, “todos tenemos una responsabilidad, tanto quienes crean vialidades, y que nosotros tengamos respeto por las vialidades y la señalética”.

También se refirió a la propuesta que surgió la semana pasada para colocar semáforos en el distribuidor, sobre lo cual cuestionó si la medida pudiera generar más tráfico, “no sé si semaforizar sea suficiente cuando es una inmensidad de vehículos”; algo que sí ha funcionado desde su punto de vista, es que una patrulla circule la rotonda y dirija el tráfico.

En otro tema, Cruz Perales indicó que hubo buena respuesta de la feligresía y de no creyentes en Semana Santa, pues hay personas que por curiosidad se acercan a presenciar las expresiones de fe tradicionales de estas fechas; mencionó que inclusive el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe ha tenido curiosidad por los eventos que se realizan en San Luis Potosí y participó como cofrade en la Procesión del Silencio, “a nadie le dijo, lo quiso hacer anónimamente pero se colaron algunas fotos”.