Falta más mano de obra calificada para la industria en SLP: ADERIAC

Pese a que San Luis Potosí cuenta con una amplia oferta de mano de obra para laborar en la industria, no toda está calificada para llevar a cabo procesos específicos dentro de una empresa, por lo que, la especialización y profesionalización de los trabajadores siempre será un área de oportunidad y de mejora, principalmente para el sector de manufactura.

Así lo manifestó la presidenta de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (ADERIAC), Lilia Anely Anguiano Rodríguez, quien comentó que, al no haber suficiente mano de obra especializada, las empresas toman la decisión de contratar personal no calificado, sin embargo deben invertir y trabajar en programas de capacitación y formación para ayudar a sus empleados a entender sus procesos productivos y especializarse en las habilidades que las mismas compañías solicitan.

No sólo se requiere mano de obra calificada para cubrir vacantes de operadores, también es necesario que en los cargos donde se requieren ingenieros y técnicos tengan cierta formación, habilidades y aptitudes, y se ha visto que los estudiantes que se están graduando de las universidades no siempre cumplen con las características que requiere la industria.

"Las universidades están graduando a muchos ingenieros y no todos ellos cuentan con las competencias que requiere la industria, por ejemplo, no hay un dominio del idioma inglés. Hay mucha demanda de mano de obra en todo lo que tiene que ver con alta tecnología, ingeniería eléctrica, automatización, etc., y tenemos muchos ingenieros industriales que se están graduando pero les hace falta la parte de especialización", expresó.

Aunque, en su mayoría las vacantes son cubiertas por potosinos, reconoció que desde hace tiempo que las empresas también buscan traer mano de obra especializada de otros municipios como de Rioverde y Matehuala, pero también de otras ciudades del país como Guanajuato, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

"Desde hace mucho tiempo tenemos la necesidad de traer talento de fuera de San Luis Potosí, y no es malo porque, a final de cuentas, también incentiva la economía local y de la región. Sabemos que hay muchas compañías que traen talento operativo desde otros municipios, pero también personal de ingeniería y administrativos que vienen de otros estados y ciudades", agregó.