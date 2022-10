Falta inversión hotelera en la Huasteca, advierte Ricardo Gallardo

La falta de infraestructura hotelera en la Huasteca tiene como consecuencia que disminuya la competitividad, mientras que hay temporadas con aumento de afluencia turística en las que no hay espacios suficientes.

“No hemos podido alcanzar el turismo que pudiera tener esta región porque se llenan los pocos cuartos de hotel que tenemos y no hay más dónde llegar, cuando la gente habla y quiere reservar y ya no puede porque no hay capacidad, entonces ya no viajan”.

Así lo señaló el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien consideró que “nos hemos quedado cortos en materia de turismo en la Huasteca y eso tiene que cambiar, generar más ofertas para la gente”.

Indicó que la nueva titular de la Secretaría de Turismo tendrá que reunirse con los hoteleros “empezar a ver la disponibilidad que tienen de inversión porque necesitamos hoteles, de lo contrario y en caso de que sea necesario la inversión será abierta a empresas foráneas”.

El objetivo, dijo, es consolidar el desarrollo turístico de la zona Huasteca de San Luis Potosí y eso conlleva que se les concedan incentivos para atraer la inversión, entre ellos la donación de predios, precisó.

La verdad es que no han querido invertir, reveló el mandatario estatal, “los pocos hoteles que se están haciendo son dos o tres y son de ahí mismo de empresarios de Ciudad Valles, yo no veo a potosinos capitalinos invirtiendo allá y los hemos invitado varias veces, ojalá que nos hagan caso, que confíen en la Huasteca potosina como destino turístico”.

Finalmente, reiteró la invitación para que inversionistas locales participen y ayuden a consolidar el turismo en la huasteca, “si ellos no quieren, o no les interesa, entonces abriremos la oferta a otros estados que quieren invertir en San Luis, y se les darían las mismas capacidades e incentivos que a los mismos potosinos”.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí