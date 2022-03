Falta de mujeres en Consejo Consultivo Potosí no es un tema de ofensa: Sedeco

Luego de que mujeres empresarias señalaran la falta de perfiles femeninos en el Consejo Consultivo Potosí, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Juan Carlos Valladares Eichelmann, aseguró que no fue porque se tratara de un tema de discriminación u ofensa hacia las mujeres, sino que no consiguieron la participación de las empresarias que ellos tenían proyectadas.

“Yo siento que el tema del Consejo Consultivo Potosí no es un tema de ofensa hacia la mujer, ni mucho menos, se hizo el intento porque participaran algunas mujeres y la verdad es que no lo conseguimos; pero, en los consejos que me competan desde Desarrollo Económico y en el tema de responsabilidad social de las empresas claro que siempre tomaré en cuenta a las mujeres y serán parte de mi equipo de trabajo”, expresó.

El funcionario destacó que el tema de la equidad entre las mujeres y los hombres es algo muy importante para San Luis Potosí, y, aunque las empresas tienen una gran responsabilidad social, y cada vez hay mayor inclusión de la mujer en los equipos de trabajo, reconoció que todavía falta mucho por hacer desde el sector público y privado.

“Tengo que impulsar mucho la equidad de género y que sean tomadas siempre en cuenta, por el respeto que se merecen las mujeres. (…) ellas son igual o mucho más capaces que los hombres en muchas cuestiones”, agregó.

Finalmente, el titular de SEDECO señaló que desde la dependencia a su cargo hay varios proyectos que se tienen contemplados desarrollar con perspectiva de género, y afirmó que les dará el mismo peso y soporte a los proyectos de emprendimiento y empresariales, tanto de hombres como de mujeres.

