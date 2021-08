Falta ampliar capacitación en los agentes de seguros de SLP: AMASFAC

En San Luis Potosí existen alrededor de mil agentes de seguros, de los cuales se estima que entre un 10 y un 15 por ciento están completamente capacitados para vender cualquier tipo de seguros y que dan garantía de un servicio óptimo a los usuarios.

Señaló lo anterior el presidente local de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C. (AMASFAC), Manuel Ismael Alva Martínez, quien reconoció que todavía sigue siendo amplio el número de agentes de seguros que no cuentan con una capacitación completa o más actualizada, sin embargo, aclaró, eso no quiere decir que no sean confiables o que busquen cometer fraudes con la gente.

Local Población joven la que más está contratando seguros de gastos médicos y de vida

“No es que traten de hacer fraude, es la ignorancia y ese es el problema. Nosotros en AMASFAC lo que procuramos es capacitar constantemente a los agentes, para que no vendan ilusiones o les den falsas expectativas a los asegurados, y más con las pólizas de seguros de gastos médicos mayores que son muy técnicas, ahí no hay de otra, o procede o no procede”, expresó.

El empresario destacó que es importante que año con año los agentes de seguros se sigan capacitando y actualizando en diversos temas, respecto a los siniestros y el alcance de cobertura de los seguros, pues hay casos en los que, al renovar las pólizas pueden cambiar las condiciones, y ni los mismos agentes saben explicarles a los asegurados en qué consisten éstas.

Ante ello, hizo un llamado a la población a que, cuando recurran a los agentes de seguros, les pidan su cédula profesional, para constatar que tienen los conocimientos indicados para prestar un servicio

“Es su obligación llevar su cédula profesional, porque luego se puede prestar que haya subagentes de seguros, que son aquellas personas que al amparo de otra persona con cédula vende y tramita pólizas, lo cual está prohibido por la ley”, añadió.

¿Qué mas ha pasado en San Luis Potosí? entérate de más noticias con nosotros; haz click aquí