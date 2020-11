Falso que existan precandidatos ya designados en Morena

Es falso que la dirigencia nacional de Morena haya elegido a cuatro precandidatos a la gubernatura, ni que se les haya mandado llamar de la sede nacional del partido, los conminamos a que se serenen y esperen los tiempos establecidos.

De lo contrario el propio Comité Ejecutivo Nacional debe aclarar la situación y poner orden.

Así lo expresó la aspirante a candidata y líder sindical, Francisca Reséndiz Lara, quien refirió la convocatoria recién emitida “en la que se establece claramente que el registro de precandidatas y precandidatos será el cuatro de diciembre, en la capital del país”.

Acusó que Leonel Serrato Sánchez, Adrián Esper Cárdenas, Juan Ramiro Robledo Ruiz y Primo Dothé Mata, quieren hacer creer que solo entre ellos será la contienda.

De igual forma consideró que no es válido que se firme ningún acuerdo entre los referidos contendientes, ni que emitan supuestas cartas compromiso, “porque simplemente no hay ninguna precandidata o precandidato, al adelantarse a la inscripción carecerían de legalidad sus registros por no respetar lo establecido en la convocatoria emitida”.

Lamentó que los citados aspirantes se escuden en mentiras “para desinformar a la sociedad, asumiéndose ya como precandidatos, cuando legalmente aún no lo son, firmando un presunto pacto de unidad sustentado solo en sus palabras”.

Finalmente, criticó el que no se haya respetado la equidad de género en la convocatoria, y que se quiere cierre la posibilidad de un proceso equilibrado y con piso parejo para todas y para todos los contendientes, por lo que no descartó como mujer defender sus derechos políticos por la vía legal, “para que se respete el lineamiento del Instituto Nacional Electoral para impulsar candidatas a las gubernaturas”, concluyó.

El pasado viernes se publicó la convocatoria del partido Morena para la elección del candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, cuyo registro será el viernes 4 de diciembre en la sede nacional del partido, en la Ciudad de México.

A más tardar el 7 de enero del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones publicará la aprobación de las solicitudes. Una vez aprobados, se elegirán cuatro perfiles y se someterán a una encuesta o estudio de opinión, realizado por la Comisión de Encuestas, para determinar al candidato idóneo y mejor posicionado.

El Comité Ejecutivo Nacional dará a conocer a más tardar el 9 de enero al candidato a la gubernatura y el resultado será inapelable.