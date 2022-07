Fallida Consulta Indígena en Tanlajás realizan diputados

Se quejan nuevamente las comunidades indígenas, pues sin respetar sedes establecidas en la convocatoria de la Consulta Indígena, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, intentó realizar un evento en la galera municipal del municipio de Tanlajas, pero la población interesada estaba desinformada sobre la realización de estas actividades.

El integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, Juan Felipe Cisneros Sánchez relató que un diputado llegó a representar al Poder Legislativo y como los barrios dónde se tuvo que haber llevado los eventos que les correspondían no sabían de este cambio, pues no fue acordado con ellos, se vieron impedidos de asistir y, presuntamente el resultado fue una galera con sillas y mesas vacías, donde ni las autoridades comunitarias de los barrios se presentaron.

La galera municipal de Tanlajas fue el sitio donde se hizo evidente la violación a los derechos humanos y colectivos de participación y consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas, aunado al desorden, la ausencia crónica y la supuesta negligencia del Congreso del Estado, por ello hubo sillas acumuladas, vacías, mesas inútiles, equipo de sonido prácticamente inutilizado y solo el personal de grupo técnico operativo, más 10 personas aproximadamente presentes con los que formaron solo una mesa de trabajo hay para simular la realización del acto.

“Hay que recordar que cuando se acordaron las sedes de Tanlajás, se estableció que cada barrio de este municipio se reuniría en el lugar que cada uno acostumbra, no en la galera municipal. Al momento el Congreso del Estado no ha aclarado porqué cambió las sedes. Los barrios afectados son; Barrio Espíritu Santo, Barrio la Divina Providencia, Barrio Loma Alta, Barrio Guadalupe, Barrio Fátima entre otros”.

Sentenció que el poder legislativo como consultante, no respetó los acuerdos y violentó los derechos del sector en mención; por su parte los ciudadanos indígenas, como consultados al no verse respetadas sus sedes, manifiestan en la convocatoria del Congreso del Estado que no acuden a eventos improvisados.

“En toda consulta que se ha tenido con anterioridad, esta situación no se había presentado. Esto es un precedente muy preocupante. Las autoridades comunitarias se encuentran en estos momentos determinando el proceder legal que corresponda a esta situación que ya es intolerable”.