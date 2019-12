Falleció Sergio Vallejo Coronel, prestigiado fotógrafo y talentoso retratista

La tarde de Hoy Sábado 28 de Diciembre se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del Maestro Raúl Sergio Vallejo Coronel, prestigiado fotógrafo profesional, pionero de la lente, y talentoso pintor retratista, quien amablemente recibió a su periódico “El Sol de San Luis”, para la elaboración de Reportajes especiales y en exclusiva sobre su obra artística.

Nos recibía en su casa, ubicada en la calle Rosal número del 9 al 12, pertenece al Fraccionamiento “El Mezquite”, en la Comunidad Enrique Estrada, Soledad de Graciano Sánchez, donde tenía su estudio y sus talleres, que fueron su vida misma, donde dejó todos sus esfuerzos, cansancio y desvelos.

En este lugar nos llegó platicar con gran sencillez, alegría y evidente satisfacción, su larga y extensa trayectoria, en el mundo de la fotografía y en el hermoso arte de la pintura. Sintiéndose satisfecho de haber pintado casi 800 retratos a los largo de su vida.

Fundador junto con cinco compañeros fotógrafos, la Asociación Potosina de Fotógrafos Profesionales (APFP), que aún sigue funcionando y acaba de celebrar 43 años.

El Maestro Sergio Vallejo, instaló el primer Laboratorio de Color en San Luis Potosí, productor de los primeros posters en San Luis Potosí, las primeras galerías también, pionero de la fotografía industrial y la fotografía escolar especializada. Consolidó grandes proyectos como fotógrafo, pero sin dejar la pintura, porque siempre pintó.

Cuenta con innumerables obras de arte (Retratos) que ha hecho, entre éstas podemos citar la hermosa Virgen de Guadalupe que está en la “Casa Pablo de Tarso”, Asilo para Sacerdotes ancianitos y enfermos que está adjunta al Seminario Menor y atrás del Seminario Arquidiocesano Guadalpano Josefino (Seminario Mayor).

También pintó a la Virgen de Schoenstatt, la adquirió un benefactor del Santuario “Maravillas de María”; María Madre de la Divina Gracia, que está en la Parroquia del mismo nombre.

Originario de Apizaco, Tlaxcala. Nacido el 02 de Septiembre de 1934.

Experto en la fotografía y considerado el pionero de la lente en San Luis Potosí, no quiso “ser del montón”, pues siempre anheló caracterizarse por ser muy profesional y capacitarse constantemente para ser el mejor y sobresalir en su trabajo.

SU GRAN OBRA DE ARTE: LA PINTURA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Una hermosa Virgen que pintó en la advocación de la Inmaculada Concepción es la que el Maestro Sergio Vallejo consideró su más grande obra de arte, su gran obra maestra, ciertamente, es de singular belleza, que nos roba la mirada al contemplarla altiva, como corredentora, pisando la serpiente del pecado devastador que sólo nos deja un profundo vacío en el alma.

“La pinté con mucho amor, --afirmó con evidente emoción--, representa mucho para mí, porque al pintarla sentí algo muy especial dentro de mí, la verdad me conmovió hacerla. He pintado cuadros y más cuadros, casi 800, pero este de la Virgen Santísima es algo muy especial para mí, no es como los demás, representa mucho para mí, por eso la considero mi obra maestra”.

VIDA PERSONAL DEL MTRO. SERGIO VALLEJO

El maestro Sergio Vallejo es hijo de Luz Coronel de Vallejo y Luis Gonzaga Vallejo Grajeda, quienes procrearon 9 hijos: Graciela, Lilian (QEPD), Rubén Sergio (él), Javier, Fernando, Martha, Elvia y Luis (QEPD).

Sus dos grandes amores, son sus dos esposas (QEPD): Grace Margarita Loredo Murphy y Rosa Eugenia Sierra Moreno.

Con la primera esposa procreó ocho hijos: Las gemelas: Margarita y Luz del Carmen, Raúl Sergio Jr., Lourdes, Luis, Ivette, Ivonne y Francisco.