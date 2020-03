UASLP realizará 45 pruebas COVID-19 al día

El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, (UASLP) Alejandro Zermeño Guerra, dio a conocer que a partir de este viernes, estarán en condiciones de aplicar pruebas COVID-19, tal y como anunció a través de sus redes sociales.

El organismo que realizará este procedimiento es el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina en un horario de diez de la mañana a las 18:00 hrs., esto luego de que obtuviera la autorización del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Se estima poder aplicar hasta 45 pruebas diarias, previa cita y con orden o autorización de un médico, sin estos dos requisitos no se podrán realizar, cabe aclarar que estos estudios médicos no serán gratuitos, aunque no especifico el costo se sabe que en la Ciudad de México cobran 5 mil pesos por el test.

En el país sólo dos instituciones Educación Superior del país están autorizadas para realizar la prueba, la Universidad Autónoma de México, UNAM y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP.