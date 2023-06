Extrabajador de la FGE se encadena, exige pago de finiquito

La mañana de miércoles el señor Juan Ramón Navarro Herrera, trabajador de mantenimiento pensionado de la Fiscalía General del Estado, FGE, se presentó a las instancias de este órgano de justicia para exigir el pago de su finiquito, el cual le adeudan desde el mes de abril del año 2022.

Apuntó que como él, otros 66 trabajadores de esta institución no han recibido el pago de este finiquito y que por ley les corresponde, aún más siendo adultos mayores pues, señaló se enfrentan a situaciones adversas por su condición de edad y de salud.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Por lo que en un acto de hartazgo, el señor Navarro Herrera tomó unas cadenas y se dispuso a maniatarse con ellas, para llamar la atención del personal de Recursos Humanos y así pedir, el pago pendiente.

"Estuve 33 años trabajando en el servicio de mantenimiento de la Fiscalía, y no me han pagado mi finiquito ni mi estímulo, tengo desde el mes de abril esperándolo y aunque sí me llega mi pensión, mi finiquito aún no me lo han dado", explicó.

Referente a la cantidad de dinero que la Fiscalía General del Estado le debe, el señor Navarro Herrera fue muy claro y dijo, no tener conocimiento puesto que lo único que le dijeron es que tan solo le correspondería lo que indica la Ley por los años que trabajo para este órgano.

Señaló además que en meses anteriores ya se han manifestado él, junto con otros extrabajadores pensionados a exigir este finiquito, sin resultado alguno.

"Ya está es como la décima vez que vengo y no me hacen caso, no pido que.me.regaken nada, tampoco estoy rogando por dinero, solo exijo lo que por ley me corresponde. Ya estoy harto por eso me encadenó para exigir justicia porque no se vale que a los adultos mayores nos tengan así".

Por último el señor, quién cuenta con 67 años de edad, apuntó que no se trata de un problema sindican, puesto que desde hace años el pertenece a un sindicato independiente, por lo que su finiquito es una cuestión de justicia laboral que ha quedado pendiente, por arte de la FGE .