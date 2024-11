Extinción del INAI y otros organismos autónomos: ¿qué opinan los potosinos?

Potosinos desconocen que el Senado de la República aprobó la eliminación de siete órganos autónomos, la propuesta salió del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como parte de una serie de reformas que calificaron como una simplificación orgánica. Cuestionados al respecto, los potosinos tienen diversas opiniones sobre la desaparición estos entes.

Los organismos que fueron eliminados son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Se cuestionó al respecto a los capitalinos y sobre esta serie de cambios que se realizaron desde la Ciudad de México, argumentaron su preocupación.

La joven Daniela opinó: “personalmente creo que está mal, porque nosotros como mexicanos tenemos derecho a tener como este tipo de organismos, que protejan nuestra información como ciudadanos y el hecho de no saber a dónde está yendo, a dónde se está dirigiendo estos organismos, pues básicamente para nosotros está como poniendo en riesgo nuestra identidad. Hasta donde entiendo, estos eran los que se encargaban justamente de salvaguardar la información de las personas, creo que cualquier modificación de cualquier organismo o de cualquier documento oficial, debería ser planteado con su alternativa, no solo como modificarlo y más bien, que si se va a hacer una modificación, también ofrezcan como información de en qué se va a convertir”.

Juan Antonio Aguilar, explica: “no nada más es desaparecer las cosas y que ya nadie sepa qué va a pasar después, principalmente me preocupa la transparencia, creo que es lo más importante en todo, o sea, todos merecemos saber incluso en organizaciones, que si bien mucha gente no toma en cuenta o no conoce el derecho a saber qué es lo que ocurre, qué es lo que procede después, la transparencia siempre es la más importante en cualquier situación”.

Juan de Dios Rojas Hernández lamentó que quiten programas y que no cumplan promesas de otros ámbitos que actualmente se incumplen, ejemplificó que no se han dado los recursos de diversas becas que combaten la pobreza en México.

“La verdad están quitando programas que hacen falta a la sociedad, que deberían de pensar en dar más, no en quitar porque sí, no se da uno cuenta de cuánto ganan los funcionarios, cuánto se están llevando de aguinaldo, cuánto dan a la gente que trabaja para ellos, porque ellos solo requieren para ellos y no a la sociedad. No generan servicio, nada más preocupante que se estén dando estas eliminaciones en instituciones tan importantes, eso es porque supuestamente no dan ni las gracias. Dígales eso, por favor”.

Isis Cruz, criticó que estén ocurriendo estas desapariciones cuando el gobierno federal adeuda recursos públicos para sus becas “está mal, porque pues así ya no pueden medir la pobreza de la gente, pero también está mal, porque así ya no puede medir la pobreza, ya no habría apoyos a la gente que si lo ocupa”. Por su parte, solicitó que el gobierno lleve las becas del Bienestar a las escuelas, porque a la suya se ha retrasado.

Daniel Lara Ávila comentó que esta definición nacional “está un poquito fuera de lugar, de la forma que se ha hecho, quitar estas instituciones, porque a fin de cuentas es palabra del pueblo, a grandes rasgos no estoy muy conforme, pero pues esperemos que mejore esto”.