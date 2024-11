Exponen relación entre cambio climático y violencia sexual en la UASLP

Ana Mónica García García, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e integrante del Colectivo ILNAC participa en el panel Cambio Climático y Violencia Sexual, que busca atender temas de prevención de la violencia de género en espacios universitarios durante eventos hidrometeorológicos extremos. Asegura que los cambios de temperatura generan condiciones de violencia contra las mujeres.

“Es acerca de estas cuestiones que nace la violencia que está en todo y que de alguna manera se conecta de manera sistémica, se puede decir que a todos nos afecta, el clima sobre todo en estas cuestiones de gestión de riesgo, inundaciones, altas temperaturas, son los temas de calor que se presentan y que de alguna manera afectan tanto desde una perspectiva psicológica hasta una perspectiva física”.

Menciona que sobre este tema hay desconocimiento “estamos a distancia de conocer, cómo estas condiciones físicas ambientales sobre todo por la variabilidad climática o el cambio climático, pueden afectar tanto en nuestra forma de ser, como en la violencia”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Ejemplificó que en el caso de las mujeres son las más vulneradas, ya que enfrenta violencias como acoso, abuso sexual. En época de calor se incrementa el hostigamiento sexual que se llega a dar porque no hay refugios naturales para ellas, como es el caso de espacios verdes, bibliotecas, “si esos espacios no están habilitados cuando incrementa la temperatura aumentan las condiciones de violencia en zonas urbanas. San Luis Potosí se inunda y ahí hay otro ejemplo, cuando las mujeres se quedan hasta altas horas de la noche en algún lugar porque no hay forma de pasar por las calles, pueden entonces estar enfrentando algunas situaciones de inseguridad”.

La egresada menciona la importancia de generar espacios verdes para convertirlos en refugios climáticos que ayuden a las mujeres a enfrentar estas condiciones, “es posible que la Universidad como institución, sobre todo, instituciones de salud, brinden esos apoyos principalmente para las mujeres que más allá de ser este género vulnerado, es esta oportunidad para empoderar para tener fuerza en estos espacios y poderlos ahora sí que utilizar y evitar algún caso de inseguridad”.

Por el calor disminuyen las oportunidades laborales, y las mujeres necesitan buscar más trabajos en horarios más difíciles “estamos viendo estas condiciones hostiles”.

También durante la pandemia se observó que los hombres se quedaron en casa y se volvieron más violentos “las mujeres se quedaron con su violentador en casa”.