Existen más casos de acoso en Cobach: Alumnas

Alumnas y ahora ex alumnas del plantel 01 de Colegio de Bachilleres (Cobach) destaparon una serie de casos de acoso sexual en sus instituciones, en esta ocasión correspondió el turno al centro escolar ubicado en Nueva Foresta, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Aparecieron algunos letreros denunciando a presuntos casos de hostigamiento, varios de ellos los exhibieron ex alumnas de la institución “Fui alumna del plantel y viví acoso por parte del maestro Paco Velázquez, Ni una más”, “Estamos siendo acosadas hasta en las paraescolares, queremos bailar y no ser acosadas”, “Yo sólo iba a revisar mí libreta de matemáticas y usted miró mis pechos, fue incomodo, no supe cómo reaccionar”, “Somos semilla y fruto y en el Cobach nos están acosando”, “Una vez le dije al profe Juan Carlos que sí podía ir al baño y me dijo: ¿me estás invitando?”, “Profesor Enrique Delgadillo Medina, queremos bailar y no ser acosados”, “Fui madre de familia, mi hija fue acosada, acudí con autoridades y no pidieron destituir al maestro, ¿hasta cuándo?”. Hay otros maestros señalados como René Suárez.

Recientemente se han destapado otros casos en la institución, y, a raíz de una acusación de este tipo, un profesor de nombre Aurelio "S.", se quitó la vida, evidenciando el miedo de enfrentar esta problemática.

Cuestionada sobre las denuncias que se han expuesto, la titular del sistema educativo, Marianela Villanueva, comentó que están recopilando información, se ha notificado a varios maestros no vulnerando sus derechos laborales y sólo se les retira del espacio de dónde son señalados por las menores de entre 15 y 16 años de edad.

“Nos enteramos del fallecimiento, hay consternación por la pérdida del compañero y en algunos planteles indignación, hemos tenido platicas con las alumnas y hemos dejado claro que nadie de las alumnas es responsable por alzar la voz y denunciar, el Cobach tiene una historia en donde sus maestros se capacitan y entonces mi reconocimiento y apoyo para los docentes pero dejamos claro que se seguirán aplicando protocolos formales para las alumnas por situaciones de acoso”.

Cabe destacar que en la facultad de Ciencias Químicas de Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, hoy también se unieron las alumnas para exhibir a una serie de profesores que han estado atacándolas sexualmente dentro de las clases.