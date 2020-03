Exigen respeto a la vida y no al aborto

Jóvenes que dijeron no pertenecer a ninguna organización civil ni algún partido político, se manifestaron frente al Congreso del Estado en la Plaza de Armas para exponer que no están a favor del aborto y que, bajo cualquier circunstancias, protegerán el derecho a la vida desde el momento de su concepción.

“No se puede exigir respeto a la vida si no se proteger desde su concepción hasta la muerte, eso es lo que buscamos poner en evidencia y que se conozca nuestra postura como jóvenes”, dijo Montserrat Arriaga quien añadió que es una iniciativa espontánea, “me dieron el dia en mi trabajo, no tenía nada que hacer y pensé entonces en hacer algo productivo”.

Local Inician foros y consulta sobre despenalización del aborto

Insistió en la postura de que “si no se respeta la vida desde su fecundación hasta su muerte, nos e va a respetar ninguna vida, estamos de acuerdo en que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo pero hay que hacer énfasis en el cuidado de la vida porque si no se respeta la vida entonces no se respeta nada”.

Entre las pancartas que portaban los 11 jóvenes se podía leer “la violencia no tiene sexo”, “mexicano entiende la vida de defiende”, “respetemos la vida de quien no puede protegerse”, “rechazamos la confrontación generalizada contra los hombres”, “para matar no cuenten conmigo”, “toda vida vive”, entre otras.

Expusieron que no están de acuerdo en que se criminalice a todos los hombres, pues si bien es cierto las mujeres corren grandes riesgos también lo es que hay varones que las cuidan, las protegen y velan por sus intereses.