Exigen investigación a fondo por “empresas factureras” ligadas a empresario huasteco

El Partido Verde Ecologista de México y el diputado federal José Luis Fernández Martínez, anunciaron que exigirán a las autoridades correspondientes, una investigación a fondo y sanciones ejemplares contra quienes estén involucrados en una presunta red de lavado de dinero, empresas “factureras” y contratos millonarios con Pemex y otras paraestatales.

Luego de que una investigación periodística nacional revelara la presunta participación del empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de la empresa Petrogesa, en hechos con apariencia de delito, el líder del PVEM Ignacio Segura Morquecho y el legislador federal aseguraron que son hechos que deben ser esclarecidos.

El diputado Fernández Martínez expuso que “el reportaje hace señalamientos a empresas factureras de un personaje de San Luis Potosí que está claro no ha trabajado de la mejor manera, por lo que exigiremos desde la Cámara de Diputados y seguramente desde la Cámara de Senadores, una investigación a fondo, que se verifique el estatus de las múltiples empresas con contratos millonarios con Pémex y si hay delitos, que vengan los castigos a personas implicadas”.

Afirmó que la congruencia es fundamental “y este proyecto político de la 4T tiene en sus principios no mentir, no robar y no traicionar y aquí hay un asunto que pudiera ponerles la cara roja a algunos y más allá, exigir sanciones que sean ejemplares porque el aparato de gobierno es muy grande y difícilmente se tiene el control de todo, pero casos como este deben ser castigados para que no se vuelvan a repetir”.

El Estado tiene la obligación de llegar al fondo de las circunstancias y castigar a quien se porte mal y que regresen los recursos, porque de nada sirve tener a un grupo de personas en la cárcel si tienen las cuentas llenas del dinero que desviaron en perjuicio del pueblo de México.

Por su parte, el dirigente del PVEM Ignacio Segura advirtió que no se permitirá que las denuncias queden sin respuesta, “es inadmisible que mientras los recursos de Pemex son saqueados a través de redes de corrupción, los mexicanos sigamos pagando las consecuencias de la mala gestión y la impunidad. Gerardo Sánchez Zumaya y su red de empresas fantasmas deben ser investigados hasta las últimas consecuencias. La justicia debe prevalecer”.

“Nuestro compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos es inquebrantable. La corrupción afecta no solo la economía, sino también el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Exigimos una actuación inmediata y contundente de las instituciones correspondientes,” añadió.

Consideró que “este tipo de acciones no solo dañan a Pemex, sino que también vulneran la confianza en nuestras instituciones. Desde el Partido Verde, reiteramos nuestro compromiso de velar por los intereses de la ciudadanía y por un México libre de corrupción”.

Llamó a la FGR, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a las instancias judiciales competentes a nivel estatal y federal, a garantizar una investigación imparcial y profunda. Asimismo, advirtió que ninguna conexión política o empresarial debe interferir en el proceso judicial.