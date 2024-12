Exigen al SNTE interceder por docentes jubilados ante el Gobierno de SLP

Maestros jubilados se manifestaron a las afueras de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, exigiendo que las autoridades gremiales se solidaricen y exigen el cumplimiento del pago de suspensiones pues aseguran que el Gobierno del Estado les debe 127 millones de pesos.

El vocero de los afectados, José Antonio Vega Pérez, detalló que la administración estatal ha reconocido que no tiene dinero para asumir los pagos pendientes con los jubilados, pero les extraña que sí existan recursos para diversas obras como lo es, la Arena Potosí.

Acudieron en busca del apoyo de sus líderes argumentando “estamos aquí exigiéndole a la sección 26 que nos apoye, porque el sentido de nuestra gente es, si no hay 127 millones de pesos, por qué hace tantas obras, no sé cuánto le costaría, pero no le costó 127 millones y yo creo que esa arena está de más, porque ahí estaba el otro recinto cerca de la feria y no tenía razón de ser”.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

Aunque también reconoció que en este gobierno han realizado muchas vialidades que los han estado ayudando a cruzar de un punto a otro de la ciudad, pero requieren salvar su derecho a la pensión digna “lo tenemos que hacer valer”.

Al menos en los últimos 7 años se ha recrudecido este fuerte problema para con los jubilados del magisterio, “hemos dejado documentos en gobierno y no ha sucedido nada, tenemos ya tres años de lucha y pues seguimos, nosotros hemos manejado que todos vamos hacia allá, vamos a una jubilación y ojalá que los demás no sufran lo que estamos sufriendo, los aumentos que tenemos son raquíticos, a nosotros nos pagan el mínimo. Estaba escuchando en la mañana que subieron el salario mínimo, aumenta a más del 16 por ciento y a nosotros, no, nos aumentan más que unos o dos por ciento”.

Están preocupados porque con el paso de los años, es más difícil para ellos salir adelante “la única opción que tenemos es ir a trabajar a poner en bolsas los productos a los centros comerciales y lo que cae de la gente que van a hacer sus compras, entonces entre más edad tenemos, más necesidades también”.

Aproximadamente son 5 mil personas las afectadas en todo el Estado y en esta ocasión acudieron a su sindicato desde lugares como la huasteca norte, sur, altiplano y media, pero refieren que se les dificulta llegar hasta ahí porque hay quienes se tienen que desplazar desde lugares lejanos y les representan muchos gastos.

Sobre su sindicato dijeron que han sido apoyados porque han viajado a la Ciudad de México para exponer los problemas que hay pero todo se queda en el discurso “de siempre vuelvo a decir que tenemos ya más de tres años y él sigue con el mismo discurso, entonces si queremos ya una solución ya inmediata porque nosotros pensamos y malamente”.

Finalmente amenazaron con cerrar la carretera 57 si no los atienden a nivel estatal y les cumplen con los pagos pendientes “ahí yo creo que sí le pegaría al gobierno porque sabemos que San Luis depende mucho de lo que es la zona industrial y yo creo que inmediatamente nos levantan”.