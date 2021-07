(VIDEO) Exigen agua y "no recibos puntuales" en San Juan de Guadalupe

Como ya habían amenazado, vecinos del barrio de San Juan de Guadalupe, este jueves bloquearon de nueva cuenta la avenida Himno Nacional, en demanda de que se reestablezca el servicio de agua del que carecen ya desde hace dos semanas; exigen se les abastezca con pozos, y no con el “agua cochina” de El Realito.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“Disculpen las molestias”, dijeron a los automovilistas que quedaron varados debido al bloqueo realizado sobre la citada avenida y su cruce con Vallejo, donde se generó un caos vehicular, más porque este día se instala un tianguis en el jardín principal del barrio.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Los vecinos reiteraron que no dejarán de realizar estas protestas hasta que el Interapas o el Ayuntamiento capitalino resuelva su situación. “No es justo que estemos pagando pipas particulares, hasta mil 200 pesos gastamos, y todavía nos manden el recibo (de Interapas) puntualmente para que paguemos”, dijeron y varios mostraron tales recibos.

“Hay casas que no tienen aljibe, son casas de personas de la tercera edad que no tienen recursos y que están si agua”, agregaron. Exigieron entrevistarse con alguien “de peso” del Interapas, y que ya no se les envíe al licenciado Jesús Zarzoza “que nada más nos da atole con el dedo”.