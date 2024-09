Exige Sara Rocha a Marcelo de los Santos que no hable del PRI

“Si el ex gobernador Marcelo de los Santos quiere que Enrique Galindo sea candidato a gobernador del PAN, qué bueno, pero le exigimos que tenga respeto por el PRI, que no opine del PRI y que recuerde que el PRI fue el que más lo ayudó cuando gobernó San Luis”, dijo la dirigente estatal Sara Rocha Medina.

En conferencia de prensa, respondió a los señalamientos del ex mandatario en el sentido de que “el PRI era un partido en agonía” y le recordó que es el único partido que en estos momentos está dando la batalla frente a la reforma judicial, “no veo otro, tal vez el señor no ve las noticias”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Recordó que “cuando fue gobernador Marcelo de los Santos, me tocó ser diputada federal y junto con Carlos Jiménez, Benjamín Sagahón, José Luis Ugalde y Alfonso Nava, le bajamos lana para San Luis, o sea, gestionamos en la Cámara Baja recursos para el estado, para obras”.

“Le trajimos mucha lana cada año, nos hizo desayunos, comidas, nos mandó 20 mil cartas de agradecimiento porque fuimos quienes trabajamos con él; aprovecho la ocasión para mandarle un saludo, con todo y que es del PAN, porque ayudamos a todo el estado, en su momento”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Sara Rocha remató: “eso sí, quiero pedirle al ex gobernador que, como yo nunca he opinado de su partido, que tenga respeto con nuestro partido, que no vuelva a mencionar nada del PRI y se lo digo en nombre del Comité Estatal y del Comité Nacional; el único partido que da la batalla es el PRI, no veo otro, se nota que no ha visto noticias, pero prometo mandarle todos los datos”.

Sobre si ya se definió quién será la coordinadora del grupo del PRI en la próxima Legislatura local, si ella o su compañera Friné Azuara, dijo que no es definiciones, es una decisión que toma el dirigente nacional Alejandro Moreno, porque así lo establecen los estatutos renovados.