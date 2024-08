Exige diputado cero tolerancia para deudores de multas de tránsito en SLP

Es necesario que haya una política de “tolerancia cero” para los deudores de multas de tránsito y que, incluso, se les requiera el pago por la vía legal porque la cartera vencida es de varios millones de pesos acumulada durante muchos años.

Así lo señaló el diputado Alejandro Leal Tovías, integrante de la comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, al señalar que “todos los municipios, dentro de esa autonomía del manejo de tránsito local, tienen sus reglamentos y tienen su manera de poder trabajar”.

Expuso que “cuando hay un relajamiento en la aplicación de los reglamentos de tránsito, la gente busca cómo evadirlos, cómo no respetar inclusive los estacionamientos, cómo no respetar los semáforos, cómo no respetar lugares prohibidos de un sentido y lo usan en doble sentido”.

Por lo tanto, “lo más correcto para poner un orden en esto es cero tolerancia. Si aplicamos cero tolerancia en la aplicación del reglamento, creo que todo el mundo lo respetaríamos desde las velocidades, lo que marca el reglamento”.

El diputado Leal Tovías dijo que “muchas personas nada más cruzan el puente a Estados Unidos y ya se vuelven muy buenos ciudadanos, respetan todo, por ello debería haber una cero tolerancia en la aplicación del reglamento; lo están llevando poco a poco, han empezado con los estacionamientos, te estacionas en un lugar prohibido y las multas son muy duras y no se pueden condonar”.

Sobre la cartera vencida de varios millones de pesos por concepto de multas, el legislador expuso que “debe ser una cartera muy vieja, no es una cartera de este sexenio o de este trienio, habría que presionar, al final son deudas fiscales que hay recursos administrativos para poder requerir a las personas y si les puede requerir”.