Exige Comisión de Hacienda sanciones por observaciones no solventadas

La Comisión de Hacienda del Cabildo se pronunció enérgicamente para que se llegue hasta las últimas consecuencias ante los más de 800 millones de pesos que fueron observados de la pasada administración y que hasta el momento no se ha justificado en qué se gastaron, por lo que se presumen desvíos y malos manejos.

El regidor Presidente de la misma, Jaime Uriel Waldo Luna reafirmó que no sólo se trata de un denuncia sin bases por parte de la Tesorería, “sino la misma Contraloría Interna ha corroborado que hay varios expedientes abiertos, la mayoría de las investigaciones corresponden precisamente por el trabajo poco claro y nada pulcro de la Tesorería de la anterior gestión, de ahí que no nos quedaremos con los brazos cruzados hasta que haya sanciones contra los ex funcionarios”.

Recordó que los más de 800 millones de pesos corresponden a los últimos 10 meses del trienio pasado, “lo que es un grave indicador de cómo se manejaron los recursos públicos, pero lo más lamentable es que los ex funcionarios no hayan querido solventar esas inconsistencias, por ello se interpusieron ya más de 10 denuncias, pero exigiremos que se presenten más si son necesarias”.

De acuerdo a la Contraloría Interna Municipal, también siguen vigentes investigaciones en Adquisiciones, Servicios Médicos, Oficialía Mayor y Obras Públicas, igualmente porque aún hay observaciones sin solventar, “y ante todo ello, estaremos muy al pendiente para que las dependencias fiscalizadoras emitan su sentencia y se castigue a quienes resulten responsables”.

Reafirmó que no se puede dejar que gane la impunidad, “y mucho menos cuando se ha documentado que no hubo pulcritud alguna en el destino de recursos públicos, ni se respetó la ley porque sería un mal precedente y dejaría la puerta abierta para que próximas administraciones sigan con esas mismas prácticas pese al daño que se la hace a la ciudad y a sus habitantes”.

Finalmente, el regidor que encabeza la Comisión de Hacienda agregó que también le dan seguimiento al caso de la obra no ejecutada también por la anterior administración, en avenida Fray Diego de la Magdalena, para lograr la devolución de los recursos millonarios destinados para ese proyecto y/o sean reasignados a otras obras que requiere San Luis Potosí.