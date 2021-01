Exhorta Semarnat al ayuntamiento a trabajar de manera coordinada en planes y programas de desarrollo urbano

Antes de aprobar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, el Ayuntamiento de San Luis Potosí debe solicitar opinión formal a las instancias rectoras en materia de desarrollo urbano y ambiental, tanto estatales como federales, recordó la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González.

Este viernes la comisión edilicia de Gobernación del Cabildo capitalino convocó a una sesión conjunta a las comisiones de Alumbrado y Obras Públicas, y la de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, con el Instituto Municipal de Planeación; al respecto, defensores de la Sierra de San Miguelito alertaron que en dicha reunión se pretendía autorizar proy3ectos para urbanizar la sierra.

La alerta tuvo eco en el vocero de la Presidencia de la República Jesús Ramírez Cuevas, quien denunció que "sería un ilegal golpe al patrimonio natural de los mexicanos".

Esto también generó un posicionamiento de la Semarnat, y mediante un documento, su titular exhortó al presidente municipal interino de San Luis Potosí, Alfredo Lujambio Cataño, "a trabajar de forma coordinada con la Semarnat y el gobierno estatal en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico de dicho municipio".

La funcionaria federal recordó que se encuentra en proceso la declaratoria del Área Natural Protegida de carácter federal “Sierra San Miguelito”, "por lo que es importante no realizar procedimientos o modificaciones en el área hasta tener la resolución de dicha declaratoria".

Por ello conminó al Ayuntamiento capitalino, a que antes de autorizar los proyectos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, se solicite opinión formal a las instancias rectoras en materia de desarrollo urbano y ambiental, tanto estatales como federales, a fin de avanzar en un trabajo integral para beneficio de los pobladores.

Al final la sesión de las comisiones no se llevó a cabo, y sin aclarar si las acusaciones son ciertas, el Ayuntamiento se limitó a enviar un posicionamiento del alcalde interino en el que acusa de desinformación al vocero de la Presidencia, y que no se sabe dónde comienza y dónde termina la protección de la sierra debido a que la Semarnat no ha concluido su trabajo: “El Vocero habla de una zona de reserva que legalmente no está decretada como tal. La protección del Gobierno Federal a la Sierra de San Miguelito forma parte de un procedimiento legal que el mismo gobierno no ha llevado a cabo”.