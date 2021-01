Exhibirá CTLP a diputados que voten a favor de la reestructura de la deuda pública

Los diputados que voten a favor de la reestructura de la deuda pública del estado, serán exhibidos, advirtió Elizabeth Gómez Suárez, dirigente de la organización Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP).

Pese a que el gobierno estatal asegura que la reestructura de la deuda pública no significa más endeudamiento para San Luis Potosí, la dirigente social acusó que este movimiento financiero solamente pretende cubrir un déficit generado por el propio gobierno.

En ese sentido, denunció que el recurso que se dejaría de abonar a la deuda, no es para atender la pandemia, "es para las campañas y para llevarse los bolsillos llenos, porque no hay llenadera", por lo que aseguró que no se permitirá más endeudamiento en el estado.

A nombre de sus agremiados, que dijo son más de 13 mil, reprochó que en los hospitales públicos no hay medicamentos ni atención médica, además de que no hay empleo y sigue el cierre de negocios, "al llegar a un cargo público, ahí no sufren crisis, todo es robar, saquear, negociar por debajo de la mesa y endeudarnos".

Gómez Suárez llamó a los diputados a razonar su voto en la sesión donde se votará la solicitud de reestructura de la deuda, y que "dejen de ser tapetes del gobernador".

Adelantó que los diputados que voten a favor de la reestructura, serán exhibidos con nombre y partido para que sean castigados en las urnas si pretenden competir por otro cargo en las próximas elecciones, "vinieron a servir al pueblo, no a servirse y enriquecerse de él".

