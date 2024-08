Exhiben "desorden administrativo" en el Cuerpo de Bomberos

Se pondrá orden en la parte laboral en el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, informó Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Luego de que los bomberos iniciaron un paro de actividades para exigir mejores condiciones laborales, Garza Álvarez indicó que independientemente de la estrategia que se siga para fondear la corporación, la STPS busca resolver los aspectos de índole laboral.

Mencionó que si bien los bomberos cuentan con prestaciones de ley, no hay orden administrativo, pues no en todos los casos se cumplen las condiciones generales de trabajo y los contratos no cumplen con toda la normativa.

Garza Álvarez señaló que por ejemplo, en el tema de las horas extra, ni los bomberos ni el Patronato llevan registro de qué días y qué horarios los elementos cubrieron una jornada más extensa, y aunque la ley prevé que se puede pedir el pago de horas extra del último año, tampoco hay una situación económica que le permita pagarlo al Patronato, "lo que podemos hacer es que no vuelva a pasar".

En lo que respecta al incremento salarial, señaló que sí se han realizado revisiones al contrato pero sólo se hace entre el Comandante del Cuerpo de Bomberos y el Patronato, por lo que ya se integró una Comisión Mixta que se encargará no sólo de la revisión salarial sino también los horarios y seguros, para democratizar el proceso.

Precisó que la Comisión Mixta quedó integrada por el Presidente del Patronato Pro Cuerpo de Bomberos, la Dirección Administrativa, el comandante Adolfo Benavente Duque y trabajadores, incluidas mujeres.

En cuanto al seguro, Néstor indicó que los bomberos están dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, se quejan de mala atención en el Instituto y por ello piden seguro de gastos médicos mayores, pero aclaró que la ley no obliga al Patronato a otorgar esa cobertura, su obligación es dar seguridad social y lo hace a través del IMSS.

Debido a ello, la STPS pedirá al IMSS que atienda a la Comisión Mixta para que presente sus quejas y el Instituto tome cartas en el asunto; además se les explicará cómo funciona la pensión del IMSS para deudos cuando un bombero fallece en cumplimiento de su deber, pues no han tenido asesoría para hacer uso de ella y eso es lo que los llevó a pedir seguro de vida.

Garza Álvarez indicó que la asesoría para llevar orden en el ámbito laboral, es tanto para los bomberos como para la parte administrativa, y aunque ha sido un proceso tedioso, destacó que se ha atendido en tiempo récord, pues en las empresas estos procesos tardan desde 60 días hasta 3 años.

Finalmente, reiteró que la atención a la parte laboral es independiente a la decisión que se tome respecto a si el Cuerpo de Bomberos es "absorbido" por el Ayuntamiento o el gobierno estatal para resolver su situación financiera.

