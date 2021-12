Exfuncionarios deberán devolver a potosinos lo saqueado

En enero habrá importantes avances en las carpetas de investigación que pasadas autoridades no quisieron ejecutar, el trabajo de la Fiscalía hoy se nota con acciones como la detención de una persona relacionada con el presunto fraude a cientos de personas a través de una empresa de inversiones.

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, precisó que la actual administración estatal busca la reparación del daño por parte de quienes saquearon las finanzas públicas estatales, “que regresen los recursos económicos de las y los potosinos, dijo, más allá de castigarles o tener la intención de que paguen en prisión”.

Refirió tener conocimiento de que la Fiscalía General del Estado está por ejecutar varias órdenes de aprehensión “que se encontraban dormidas en la dependencia”.

De igual forma manifestó que, en materia de procuración de justicia, el nuevo Fiscal, José Luis Ruiz Contreras, ha comenzado con el pie derecho, “pues ya se nota el trabajo de la institución con la detención de una persona relacionada con el presunto fraude a cientos de personas a través de una empresa de inversiones”.

Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras / Daniel Esquivel

El mandatario estatal reveló que esa carpeta de investigación estaba guardada, “al igual que muchas otras derivadas de denuncias penales presentadas durante la pasada administración gubernamental, que ya se tenían y que simplemente se dejaron dormir porque no se quiso actuar, ahora están siendo reactivadas con estricto apego a la Ley por el abogado del estado, porque en San Luis Potosí ya no hay intocables y la procuración de justicia para todos es una de las prioridades del nuevo gobierno".

Reiteró que la intención no es encarcelar a nadie, o que alguien en particular sea privado de su libertad, “estamos en contra de ese sistema de hostigamiento hacia exfuncionarios, lo único que queremos es la reparación del daño, donde gobierno pide a la Fiscalía que se avoque en la búsqueda de que los recursos que no fueron utilizados para obras y servicios públicos sean reintegrados a las arcas públicas”.

Finalmente, Gallardo Cardona confió en que durante el primer mes del próximo año habrá más novedades y resultados de las investigaciones relacionadas con la herencia maldita, “muchas de estos procesos de indagación se iniciaron en la pasada administración, sólo que nunca se procedió y eso es justamente en lo que actualmente está trabajando la Fiscalía General del Estado”.