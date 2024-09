Exdiputado reconoce que llega al Cecyte sin experiencia pero “para aprender”

Edgar Alejandro Anaya Escobedo, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECyTE SLP, aseguró que tras dejar el encargo de diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, PVEM, logró dejar avances significativos en algunos temas relacionados con la Legislatura, su encomienda o legado fue atender a la gente que requería de su apoyo para aspectos como la salud.

“Lo que logramos hacer, no presidía ninguna comisión, pero pertenecía a una de las más importantes en el tema de salud, entonces ahí nos encargamos de hacer muchas cosas del tema de Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, del tema del hospital general de Rioverde, estuvimos cerca del secretario y que luego cambió a secretaria. Entonces creo que salimos bien”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

En el tema de iniciativas también dejó cuentas positivas “pues se presentaban todos los días, como grupo parlamentario. A lo mejor, pues van a decir, es que nomás presentó una, no es que haya presentado una, sino que todas nuestras iniciativas se presentaban como grupo parlamentario y bueno, y se subía a algún diputado a presentarlo, era en base a la Comisión que tenía cada quien, entonces creo que dejamos un buen legado”

Cree que hay mucho trabajo por hacer en la siguiente legislatura y el tiempo es corto, “mi suplente es el diputado Alejandro Moreno, espero y este mes, haya podido hacer algo en las comisiones, pero sí creo que nos fue muy bien en los tres años que el gobernador de estado nos dio la confianza”.

Sobre las lecciones que ha aprendido de esa experiencia legislativa que ahora aplicará en el rol como director del CECYTE, argumentó que esta primero la responsabilidad que es muy grande. “Ahora sí que salgo de ser diputado y entro a ser director general de un tema educativo, este lo vuelvo a repetir nunca permanecí en la comisión de educación, pero bueno, eso no me quita nada como para aprender y hacer las cosas bien en la nueva encomienda que me que me puso el señor gobernador, pero sí, tengo buenos amigos. Me voy a acercar a la nueva legislatura y bueno, ahorita preocupado, pues por el tema del presupuesto”.

Los cambios que propone implementar en el organismo educativo que ahora dirige esta el de mejorar la calidad educativa y las oportunidades de los estudiantes, “tenemos que meterle mucha mano al tema de los planteles. En lo que es dirección, subdirección, coordinaciones, jefaturas de departamento, ahorita estoy poniéndole orden a la Dirección General y posterior me iría plantel por plantel, quien no esté haciendo su trabajo hay que removerlo por alguien que sí quiera hacer su trabajo, yo vengo a hacer las cosas bien, vengo a poner orden, pero por supuesto vengo a trabajar y a sumarme ahora a la nueva familia”.