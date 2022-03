Exagerado el aumento que hay en precios de productos de consumo básico: Canacope

El alza que se está teniendo en los precios de los productos de mayor consumo está siendo muy exagerada, pues hay algunos que han duplicado su costo, como es el caso del huevo, el cual se vende en $40 pesos o más el kilo.

Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, quien señaló que lamentablemente las tiendas de abarrotes son las que más están resintiendo estos incrementos, pues no pueden ofertar productos tan caros porque la gente deja de comprar, sin embargo, tampoco pueden absorber como comerciantes los incrementos; esto ha generado una merma en sus utilidades.

“Nosotros como comerciantes y los consumidores somos quienes estamos llevando las consecuencias, no estamos teniendo venta y nuestras utilidades se están yendo para abajo porque no podemos dar precios tan altos”, expresó.

Otro insumo que ha tenido un alza muy fuerte es la harina, lo cual seguramente repercutirá en el precio del bolillo y el pan en general; aunque se ha procurado no subir mucho el precio del pan, consideró que éste ahora sí sufrirá un incremento más marcado.

“No hay producto que no haya subido ya de precio, pero hay algunos en los que se está exagerando mucho, como es huevo, el limón, el aguacate, el jitomate y la cebolla están teniendo precios muy altos. Sabemos de antemano que es por las pocas cosechas y las sequías, pero ahorita ya se está exagerando mucho y la gente ya no haya qué comprar porque su salario no le alcanza”, agregó.

Ante ello, el líder de Canacope, indicó que es urgente la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (PROFECO) pues son excesivos los aumentos que se están dando día con día a los productos.

