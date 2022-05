Ex secretaria de Salud ha regresado 30 mdp

La defensa de Mónica N. es la que ha realizado depósitos por alrededor de 30 millones de pesos para la reparación del daño por dos de las causas que se siguen en su contra, informó José Luis Contreras, fiscal general del estado.

El Fiscal señaló que la ex Secretaria de Salud continúa en prisión preventiva oficiosa en un hospital donde recibe atención médica en tanto se realiza la investigación complementaria; informó que la defensa de la ex funcionaria, ha realizado diversos depósitos por aproximadamente 30 millones de pesos, “estamos verificando con la Secretaría de Finanzas y los Servicios de Salud que es la parte ofendida”.

Explicó que estos depósitos corresponden a un pago parcial por dos de las causas que se siguen en contra de la ex funcionaria, “ellos (los abogados) decidieron realizar el pago y estamos en diálogo respecto a la forma de solución parcial o definitiva”; este pago no implica que la ex funcionaria sea exonerada, además de que puede recibir sanciones en otra materia, como la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Ruiz Contreras recordó que el sistema penal ofrece diversos medios de solución de conflictos, en donde la prioridad es el resarcimiento del daño, y aclaró que “no van a recibir la libertad si no hacen el pago total de la reparación del daño”, por lo que se espera que en los próximos días realice el pago total, que de acuerdo a palabras del gobernador, ascendería a alrededor de 50 millones de pesos.

También destacó que gracias al sistema penal y estas nuevas medidas de solución que ofrece, en lo que va del año se ha alcanzado una cifra histórica de 20 millones de pesos en pagos de reparación del daño en diversos casos, y recordó que las premisas del sistema penal son: reparación del daño, que se conozca la verdad y que el justiciable no quede impune.