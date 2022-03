Ex diputada denunció haber sido víctima de acoso sexual en Parque Tangamanga

La ex diputada federal por el Partido Acción Nacional, PAN, Josefina Salazar Báez, denunció haber sido víctima de acoso sexual en las instalaciones del Parque Tangamanga número 1 de San Luis Potosí mientras practicaba deporte.

Mientras corría un hombre a bordo de una motocicleta llegó y le propinó tremenda nalgada pero la ex diputada no logró darle alcance y decidió denunciar los hechos en sus redes sociales.

“Y les quiero comentar que es verdaderamente lamentable que las mujeres no dejemos de sufrir acoso por parte de unos tipos aún aquí en un área que se supone debemos de venir a recrearnos y a relajarnos. Hace un momento pasó un tipo en una moto me dio tremenda nalgada obviamente, él llevaba ventaja por ir en un vehículo motorizado no lo pude alcanzar”.

Al igual de parte a las autoridades del Parque Tangamanga y ahí le notificaron que durante toda la semana han recibido una serie de acusaciones y que no se trata de la primera ocurrida este día puesto que al menos se registraron 5 denuncias más.

“Los reportó inmediatamente al primer encargado del parque que me encuentro y me doy cuenta ahí que ya soy la quinta mujer que levanta reporte en la mañana, durante 2 días consecutivos han habido reportes y en la semana ha habido más denuncias”.

Solicitó la injerencia de las autoridades locales para establecer mayores y mejores protocolos de seguridad al interior de los centros recreativos de San Luis Potosí “ojalá que se pongan las pilas nuestras autoridades para poner mayor vigilancia en el Tangamanga para qué para que todas podamos estar tranquilamente haciendo nuestro ejercicio”.