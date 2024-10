Ex alcalde de Axtla no dejó ni un lápiz: IFSE

Empezaron a surgir las primeras irregularidades de los alcaldes salientes y otros que se reeligieron, donde destaca el del ex alcalde morenista de Axtla de Terrazas Gregorio “Goyo” Cruz, quien no dejó ni siquiera un lápiz, ya que no hay dinero ni para pagar la nómina estos tres últimos meses del año, dijo el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) Rodrigo Lecourtois.

También en el nuevo municipio de Villa de Pozos hay asuntos que se ´van a investigar; no obstante que hubo algún tipo de entrega de inmuebles, en Catastro reportaron los funcionarios entrantes que ya se les había entregado el inmueble, y todavía un día después, “entraron a darle otra repasadita, cuando incluso ya habían entregado las llaves”.

En San Vicente Tancuayalab, “formatearon todos los equipos de cómputo, y no tenían ni siquiera cómo realizar el trabajo administrativo. Supongamos que tuvieran el dinero para pagar la nómina, pero no tenían ni siquiera el padrón de a quién le iban a pagar. Se acercaron aquí con nosotros, se les dio un respaldo de lo que teníamos, desde luego no era tan actualizado, pero para que tengan ahora los elementos mínimos para operar”.

Rodrigo Lecourtois López expuso que sigue corriendo el plazo de los 30 días para que las autoridades entrantes reporten cualquier anomalía, como son las que apenas están surgiendo y las cuales, en su momento al ser formalizadas, tendrán el seguimiento correspondiente ya que además de sanciones, inhabilitaciones y multas, terminarían en denuncias penales.

El ex alcalde de Axtla de Terrazas no dejó recursos “ni para la nómina, ni para lápices, ni para nada. no tenían ni siquiera la información financiera, los formatos de la entrega-recepción, que, si bien es cierto, tienen 30 días para hacer de conocimiento estas observaciones, el problema no es tanto el castigo de los salientes, el problema es que necesitan información para operar”.

Afirmó que “los alcaldes entrantes llegan con su gente de buena fe, pensando que ya tienen cierta estructura, porque el primer nivel de gobierno, que es el que cambia totalmente, Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor, no pueden hacer, no les alcanza para hacer toda la, abarcar todo el tema administrativo”.

“La Contraloría Interna tiene en su momento que iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa que puede concluir con una sanción grave que se manda al Tribunal de Justicia Administrativa, y puede concluir en una inhabilitación, multa o resarcimiento económico. Y, en segundo, si hay evidencia de que se sustrajo o hay actos de apariencia de delito doloso, ya la alcaldesa o el alcalde que se sienta o que advierta que hubo una sustracción ilegal o un robo, puede presentar la denuncia a partir de ya”, puntualizó.