Evitar incendios esta temporada, llamado de PC

Durante la presente temporada, en el que se utilizan múltiples contactos en casa con el árbol de navidad y los adornos luminosos, hay que evitar los sobrecalentamientos que originan cortocircuitos

Los padres de familia deben tomar conciencia y enseñar a sus niños para evitar accidentes, advirtió el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Antonio Garza Nieto.

El funcionario estatal informó que este tema forma parte de las campañas de la dependencia para prevenir incendios en Navidad, ya que, de acuerdo con cifras oficiales, la atención médica de quemaduras ocasionadas por juegos pirotécnicos aumenta 300 por ciento en diciembre, “cifra a la cual se suman los accidentes relacionados con cortocircuitos y accidentes en casa”.

Algunos consejos para prevenir incendios en Navidad son: no colocar el árbol cerca de fuentes de calor; mantener los contactos lejos del agua, mascotas y árbol de navidad; desconectar las luces antes de dormir o salir de casa; no colocar regalos cerca de conexiones eléctricas; revisar que las extensiones y luces no estén enredadas, gastadas o rotas; evitar productos de temporada de baja calidad y no sobrecargar contactos.

“Hacer conciencia con los padres de familia para que enseñen a sus niños a evitar accidentes, no dejar los arbolitos prendidos y prevenir sobrecalentamientos derivados de que conectamos muchas extensiones, que originan cortocircuitos y sobrevienen las desgracias”, insistió.

Finalmente Garza Nieto reiteró en el tema de la concientización “de las medidas precautorias al respecto, para que las familias disfruten de esta temporada sin contratiempos”.

Papel y plásticos son dos de los materiales más utilizados durante la Navidad, una época en la aumentan los riesgos de incendio en los hogares, por lo que se hace el llamado a no bajar la guardia en materia de protección contra incendios durante esta temporada navideña.