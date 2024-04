Estudiantes y trabajadores requieren nuevas habilidades para empresas de SLP: STPS

Es necesario contar con una capacitación continua para que los trabajadores se adecúen a las nuevas necesidades de las empresas, señaló en exclusiva para El Sol de San Luis, Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Luego de que la Rectora de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí señaló que existe un padrón de 10 mil personas que no tienen empleo y no cuentan con el perfil requerido por las empresas, Garza Álvarez explicó que si bien algunas de estas personas cursaron carreras que no responden a la necesidad de las empresas, también hay quienes sólo deben adquirir nuevas habilidades.

Mencionó que esta problemática se atiende en dos frentes: por un lado, se revisan los trayectos educativos de forma coordinada entre instituciones educativas, STPS y sector empresarial, para que se adapten a las necesidades del futuro en las empresas y los estudiantes se gradúen con esas nuevas habilidades; y por otro, a la población que ya está en etapa productiva, se busca capacitarlo para que pueda incursionar en el campo laboral con inmediatez.

En este último caso, la intención es que las personas se capaciten o certifiquen en nuevas tecnologías para que se adecúen a las necesidades de las empresas, “si no tienen conocimiento en mecánica eléctrica, en electricidad automotriz porque son nuevas tecnologías, hay que generar los cursos de capacitación exprés de alguna manera, de tres, cuatro meses, que les permita certificarse como conocedores de esa materia; es una educación complementaria la que tenemos que buscar para todos ellos”.

Garza Álvarez señaló que el personal más buscado por las empresas, son ingenieros y técnicos, en el caso de las ingenierías, aquellas orientadas a temas como sostenibilidad o medio ambiente, y en personal técnico se solicitan jefes de calidad o jefes de inspección para las áreas de manufactura.

Como muestra de ello, cabe mencionar que el próximo 25 de abril se llevará a cabo una jornada laboral enfocada en personal técnico.