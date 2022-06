Estudiantes van contra la Universidad Potosina; no les entregan su título profesional

Estudiantes de la Universidad Potosina, UP, ya preparan una serie de recursos legales contra dicha institución de educación superior, debido a que no les quieren entregar su título profesional.

Alumnos que egresaron en el año de 2020 y que ya realizaron su proceso de evaluación, lo pasaron y hasta pagaron alrededor de 40 mil pesos para dicho trámite, se quejan que a la fecha no han recibido el título, tampoco les dan información y además están en la incertidumbre de recibir este documento oficial hasta diciembre de 2023.

Algunos de los afectados acudieron a esta casa editora para narrar el viacrucis en el que los ha mantenido está institución educativa, primero cuentan que realizaron una serie de trámites para culminar sus estudios profesionales, como realizar el examen de Ceneval, hacer un curso opción a tesis, realizar una tesis y hasta graduarse por promedio.

Local Se manifiestan maestros del SUTCECYTE; les deben aguinaldos y más prestaciones

Cuando acuden al área de control escolar les dijeron que tenían que esperarse a septiembre del 2021, luego a principios de 2022, les dieron otra fecha para el mes de junio y ahora tienen datos de qué se les entregarán hasta diciembre del 2023. En tanto hay desconcierto porque a algunos padres de familia se les dijo que se enviaría una lista a la Secretaría de Educación Pública, SEP, para hacer los certificados de titulación, pero los jóvenes están preocupados porque no a todos se les dice lo mismo y además no todos están en esa lista, aunque ya asumieron los costos.

Los universitarios reportan qué su malestar se fundamenta en que no confirman al 100 por ciento las fechas en que se entregarán estos documentos, tampoco se les sabe decir en qué proceso van, además de que algunos se les dice que están en lista y a otros no.

Es por eso que en estos momentos se encuentran en un proceso de amparo legal, para inconformarse con la institución y evitar que siga habiendo más antecedentes de este tipo, toda vez que en varias ocasiones se han percatado que los egresados se manifiestan en las calles, debido a que no se les entrega su título profesional.

Muchos se encuentran cansados de esperar Este certificado porque no pueden buscar empleo sin él, otros no pueden cursar posgrados por esta misma razón, los que han encontrado algún trabajo refieren que constantemente les piden la documentación pero no tienen suerte.

Otra preocupación que tienen es que están teniendo información de que el rector, José Arturo Segoviano García, presuntamente ya vendió está universidad, teoría que considera en el cierto porque han visto que hay nuevo personal en el área de Control Escolar.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí