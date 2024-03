Estudiantes toman la Facultad de Estomatología de la UASLP y bloquean glorieta Bocanegra

Estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tomaron las instalaciones de la institución educativa debido a que están inconformes por el tratamiento médico se les brindó luego de un accidente ocurrido en la institución educativa. Se quejaron porque solo les pusieron suero y paracetamol en el IMSS a las estudiantes afectadas.

Arturo Manuel Ponce Ledezma, alumno de la institución educativa narró que tuvieron que cerrar con candado el plantel, además de que bloquearon la glorieta González Bocanegra, para demandar atención médica en la institución sanitaria federal.

Explicaron que están sumamente consternados porque la Universidad los mandó a tomar atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social como parte del beneficio del Seguro Facultativo, pero que ahí ni siquiera los querían recibir debido a que no traían consigo el número del seguro.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Pidieron que se traslade a las estudiantes que continúan en atención médica a las instituciones privadas que ellas quieran, porque no hay buena atención médica en el IMSS.

“Ni siquiera las quisieron atender el día de ayer a primera instancia por el simple hecho de no traer a la mano el número de seguro social, no las querían pasar hasta que pues hasta que fuimos (...) Y el otro caso también de que no se atendió adecuadamente en el sentido de que no fue un accidente de que nada más se golpearon una parte del cuerpo, fue una estructura de metal que cayó encima de ellas y el proceso de la clínica de radiografías y todo esto no fue el adecuado, tenían más lesiones, tienen más lesiones y solo se le sacó radiografías de los lugares en los cuales mencionaban más dolor, entonces queremos un trato justo, porque además no fue nuestra no fue nuestra culpa, no debió caerse esa esa estructura desde el primer momento que nos subimos se empezó a mover dijimos y no se no se hizo caso a lo que comentamos. Terminó sucediendo que se cayó”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Una madre de familia afectada por esta situación y que participó en esta movilización comentó que su inconformidad se cimenta en la mala atención que se dio en la carrera tras este accidente “la atendieron en el seguro medianamente y la dieron de alta, pero nosotros ahorita estamos con el director para presionar”.

Mencionaron que unas de las jóvenes tienen fracturas en la mano, en la tibia y peroné, otra tiene un pie fracturado, otra un dedo de una mano derecha y las quieren operar hasta la semana entrante “hasta el día de hoy mandaban un comunicado el día de ayer de la Universidad que todos contaban con Seguro Facultativo y que van a ser atendidos, sin embargo, pues no estamos siguiendo la atención, pero hay dos niñas, que tienen la necesidad de una cirugía urgente”.

Entre las pancartas que levantaban en plena vialidad se alcanza a leer “Yo vero por mis pacientes pero quién ve por nosotros”, “Pudimos ser todos”, “Recuerda que la indiferencia mata”, “Atención médica para mis compañeros”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Por su parte la institución de educación superior posteó en sus redes sociales que en seguimiento al accidente registrado en la Facultad de Estomatología, los nueve estudiantes afectados por la caída de las gradas colocadas ex profeso para la toma de una fotografía grupal por el proveedor externo -Alquiladora La Misión-, fueron atendidos oportunamente a través de su Seguro Facultativo por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Al día de hoy, solo cuatro estudiantes lesionados permanecen en observación y con tratamiento médico, dos de ellos en la clínica 2 de Cuauhtémoc del IMSS y el resto en hospitales privados, porque así lo determinaron sus familias desde el ingreso de los alumnos la institución, ha permanecido en constante comunicación con el IMSS para brindar acompañamiento a quienes resultaron afectados en el incidente. La Facultad de Estomatología aseveró que el proveedor externó la mejor disposición para resolver este problema y en el transcurso de las siguientes horas se determinará con el área legal de la Universidad cómo proceder”.