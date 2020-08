Estudiantes, otra vez contra incrementos en UASLP

Estudiantes pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que conforman el colectivo “Nada de Nosotrxs sin Nosotrxs”, han manifestado su descontento debido a los altos costos y aumentos de cuotas de inscripción.

El pasado 6 de agosto en conjunto con otros colectivos estudiantiles de diversas facultades pertenecientes a la UASLP, se manifestaron a las afueras del Edificio Central de dicha institución con el objetivo de que prolongara el tiempo de pagos, otorgarán becas a los alumnos de nuevo ingreso de escasos recursos, o bien se les considerara una rebaja en el pago del semestre.

Hoy el estudiantado exige la gratuidad de la educación universitaria. De igual forma manifiestan que el actual rector Alejandro Zermeño Guerra, se comprometió en analizar la reducción de cuotas con el Consejo Consultivo Universitario, pero hasta el momento, mencionan, sus demandas no han sido tomadas en cuenta con la seriedad que corresponde.

“Consideramos una burla hacia nosotros que la UASLP actúe de esta manera y además se vanaglorie a través de un comunicado donde presume tener empatía y apoyo, en lugar de presentar propuestas concretas. Las y los estudiantes y familias no tenemos por qué pagar los daños de las malas administraciones que por años a tenido la Universidad, ni la carente capacidad de sus funcionarios para realizar proyecciones económicas que contengan en ellas un análisis coyuntural”.

“Exigimos acciones reales, palpables y transparentes desde este momento para con nuestra demanda, nosotros estamos aquí, atravesando una crisis que no para y no tiene paciencia para planes progresivos”, señalaron los y las estudiantes.

Por último recalcaron que este tipo de actitudes para con el alumnado significan un gran retroceso, puesto que el derecho a la educación debería ser gratuita y conforma un derecho humano fundamental para cualquier persona.

Estudiantes de la Facultad del Habitat, bloquearon la vialidad de Niño Artillero en esta capital potosina, el motivo fue que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, no les dan becas y tampoco aplazaban el cobro de las cuotas escolares.

De los jóvenes que mantenían plantón con todo y sus automóviles, señalaron que viven una fuerte crisis financiera en sus familias, debido a que con la pandemia muchos de ellos se quedaron sin trabajo y ahora no pueden pagar las cuotas correspondientes y menos los pagos extemporáneos de 680 pesos por materia.

Colocaron algunas mantas en las que exigían solución al cobro de cuotas, o alguna otra solución relacionada con la inscripción de materias optativas; entre sus planteamientos se veía “Queremos solución" y "Que dice mi mamá que dónde está mi beca".

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para agilizar la circulación en las calles aledañas como la Avenida Salvador Nava, que se vieron conflictuadas por esta protesta que iniciaron los universitarios.

Explicaron que hicieron una encuesta en la que se percataron que muchos estudiantes no se están inscribiendo en todas las materias debido a que no cuentan con presupuesto; al igual se quejaron porque no les dan la totalidad de las becas, se les están dando en porcentajes.

Afirmaron que ha habido respuesta de la autoridad universitaria en relación a sus quejas y sobre la marcha se irán solucionando.