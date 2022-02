Estudiantes marcan el destino del Tec de Monterrey, asegura su director Marco Vargas

El Tec de no tiene dueño, son las personas, la sociedad civil, quienes mueven y fundamentan el modelo educativo de esta institución superior de carácter privada que desde 1943 le apuesta a la educación en México. Hoy se hace un llamado por cuidar y mantener las instituciones del país.

Marco Edgar Vargas Herrada, director general del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus San Luis Potosí, ITESM, concedió una entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, donde manifestó que el compromiso de las universidades debe ser el propósito formativo y volcarse al servicio de la sociedad, por eso le apuesta al talento y a la investigación de sus estudiantes y maestros.

“Investigación que transforma vidas, que tenga un impacto inmediato en la sociedad. Estamos interesados de construir alrededor de nuestra universidad toda una vivencia, atractiva, divertida y atrae talento, queremos que tengan todo porque aquí se generan las ideas, inversiones, recursos, innovación, polos de incubación. Queremos que el talento se quede y despliegue su aprendizaje”.

El reto que tiene de frente es generar sinergias tanto con universidades de carácter público como privado porque esta consiente que los desafíos actuales no son entregar un título profesional sino generar un impacto real entre la entidad.

La institución no está dentro de una burbuja, por eso han declarado que su visión para el 2030 es compartir su capacidad con la sociedad “queremos impactar con el modelo educativo Tec21, que sea más visible nuestra labor, salir de las bardas del Tec y generar un impacto positivo, con proyectos disciplinares y sociales”.

Aunque se pensaría que por la pandemia muchas instituciones de educación perdieron matricula escolar, presume que gracias a su modelo de educación a distancia, lograron incrementar el interés hacia su sistema educativo “aprovecharon nuestras plataformas, porque desde hace mas de 30 años tenemos programas en línea, tenemos músculo y experiencia y lo tratamos de capitalizar, de tal forma que para nosotros cerrar las puertas no tuvo una reacción negativa. No decreció hubo un aumento. La gente sabía que con un programa no presencial, la calidad de su educación estaba garantizada. Tuvimos incremento en nuevos ingresos”.

Aprovechó en señalar que el reto nacional en materia educativa es sumar en un conjunto a las instituciones porque nunca será suficiente que una o dos universidades hagan propuestas “San Luis Potosí es ejemplo y tenemos que aprovechar que aquí tenemos un enorme potencial en el ámbito logístico, automotriz, y por su posición geográfica privilegiada".

Marco Edgar Vargas Herrada, director general del ITESM, campus SLP / Foto: Cristian Robledo

"Si tenemos muchos alumnos hay que preguntarse para qué, no se trata de llenar lugares o de crecer para qué, sino que nos debemos basar en la calidad de nuestros egresados. Actualmente estamos aceptando el 68 por ciento de los aspirantes”.

A nivel nacional, el ITESM tiene 26 centros educativos y esta convencido que todas las instituciones de educación del país deben abonar para el desarrollo del país, tal y como lo están haciendo con sus programas y proyectos sociales, muchos de los cuales alcanzan a comunidades de extrema pobreza. Así también, captando a jóvenes talentos de bajos recursos a quienes hasta se les entregan becas del cien por ciento.

LOS OBJETIVOS...

