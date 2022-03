Estudiantes de Psicología denuncian intromisión de funcionarios

Estudiantes de la Facultad de Psicología denunciaron la presunta intromisión de un funcionario de gobierno del Estado en las elecciones internas, rompiendo con todo principio de autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP. Al igual acusaron al director de la institución de permitir que se diera esta situación.

Los alumnos afirman que Juan Carlos C, ingresó a la institución educativa y se encerró con el director Omar S, a pesar de que el estatuto orgánico de la universidad indica que no puede entrar gente externa a la institución durante el proceso de elecciones de consejeros alumnos.

"Ya estamos cansados de que una figura de autoridad venga a imponer a sus partidos o lo que su gobierno les dice porque la autonomía es algo que tenemos que defender como estudiantes y es lo que hemos estado defendiendo constantemente, no solo en las elecciones sino en otros procesos de toma de decisiones, estamos demasiado cansados por esta situación, queremos hacer esta denuncia pública contra él, porque ayer hizo abuso de autoridad".

La denunciante Adriana Cherika, consejera alumna de la Facultad de Psicología, refirió que históricamente el gobierno ha manchado las elecciones en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

"En esta facultad se dieron diversas irregularidades dónde también tuvo injerencia la secretaria de la institución Silvia R, y el director Omar S, que supuestamente registraron una planilla que no cumple los requisitos para ser elegidos", indicó Diego Antonio Gómez Palafox candidato a consejerías técnicas.

Los quejosos reportan que algunos alumnos entraron a la dirección donde este funcionario se encontraba y le pidieron que se retirara y le argumentaron que no debía estar ahí, sin embargo hizo caso omiso. Por eso se llamó a la seguridad Universitaria y no se retiró "y lo vemos como un abuso de poder, lo vemos como que el gobierno del Estado quiere imponer candidatos y no sabemos cuál es la intención".

Esta no es la primera ocasión en que detectan a este personaje entrometiéndose en las actividades internas de las instituciones educativas, alumnos de otras facultades no pueden ingresar al campus, pero a este sujeto externo de nombre Juan Carlos C, sí le permitieron ingresar a la dirección a defender la impugnación de la planilla 3.

Brenda R, de la planilla 3, defendió este tema y afirma que mandó llamar a un abogado Juan Carlos C, debido a que hubo una mala impresión de las convocatorias de los consejeros alumnos que no le favorecían "yo siento que están violando mis derechos y le pido al director que llame al abogado de la universidad y el abogado no contesta, pido que hable a la defensoría de los derechos universitarios, pero tampoco contestaron, por lo que requerí que me dieran la autorización de traer a mi abogado, el director accede y le dieron acceso a la universidad a mi abogado". Ella misma reconoció que no se podía dar acceso a ninguna persona externa al campo y sin embargo el abogado tuvo permiso de la máxima autoridad de la Facultad de Psicología de la UASLP.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

