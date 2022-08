Estudiantes de la UASLP ya podrán inscribirse al programa de becas del transporte público

A partir de ahora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, los estudiantes de la máxima casa, podrán inscribirse al programa de becas de transporte gratuito, según dio a conocer Hermes Barragán Hernández, presidente de la Federación Universitaria Potosina, FUP, quién además consideró que con este programa los alumnos no sé convertirán en botín político de nadie.

Se calcula que unos 23 mil estudiantes potosinos van a registrarse ante las diversas plataformas establecidas para este programa de becas.

Calificó de positivo este programa, toda vez que las familias de los estudiantes no se encuentran en la mejor situación financiera "no queremos que ninguno se quede sin estudiar por motivos económicos. Nosotros creemos que el apoyo es bueno, es necesario, es ayudar a los estudiantes porque es una gran carga económica, no queremos que abandonen sus estudios por esta situación desafortunada"

Se trata de un subsidio de transporte público para los universitarios, dónde cada mes podrán hacer 60 viajes, se dará una tarjeta inteligente que se va a recargarse de manera automática, en la cual pretenden también que los educandos puedan ahorrar recursos y hacer cualquier tipo de pago tal y como lo hicieran en instituciones bancarias.

Espera que con el paso del tiempo se pueda cubrir la totalidad de los estudiantes en el Estado "van a estar participando todas las universidades públicas".

Los estudiantes se pueden registrar en los diferentes campus universitarios, se solicitará una constancia de estudios para verificar que siga manteniéndose en las aulas y no engañes a las autoridades que otorgarán está beca de transporte.

Fue acompañado de Abraham Vázquez, consejero alumno de la Facultad de Administración, quien refirió que este apoyo es un esfuerzo importante porque los alumnos van a dejar de preocuparse por el tema financiero y además van a estar seguros usando el transporte público local.

Saúl Osiel, consejero alumno de la Facultad de Derecho, dio a conocer que las constancias de estudio tienen algún costo en la Universidad, pero como representantes estudiantiles pueden ayudar a los jóvenes para que no realicen este gasto, es así que deberán acercarse a la Federación Universitaria Potosina, para solicitarla y evitarse este gasto.