Estudiantes de la Facultad de Psicología rechazan a director electo (Video)

Bloquearon la calle de Álvaro Obregón, se manifestaron al interior del Edificio Central y tomaron las instalaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, estudiantes que se inconformaron por la llegada del nuevo director de esa institución educativa, Jaime Sebastián Galán Jiménez, a quien señalan porque constantemente aparece en los tendederos de denuncias de acoso a las estudiantes.

Protestaron en el Edificio Central contra la falta de democracia de la Máxima Casa de Estudios, para elegir a los directores de las facultades, porque afirman se registraron diversas irregularidades como colocar los nombres de personajes que incumplían con la normatividad escolar. Ingresaron al recinto y trataron de impedir el paso al salón donde sesiona el Consejo Directivo Universitario, pero la abogada general Urenda Queletzu Navarro Sánchez los amenazó con levantarles un acta si impedían el derecho de los consejeros a votar.

Ante las amenazas decidieron irse a bloquear la calle de Álvaro Obregón indicando que no se debería premiar a los maestros acosadores.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Carla Itzel Luna Rivera consejera alumna de la Facultad de Psicología habló acerca de las situaciones que motivaron esta manifestación “nuestro descontento es porque no se tomó en cuenta la opinión de la comunidad. Nosotros hicimos un simulacro de democracia para conocer la opinión de la comunidad universitaria que era lo que querían para su nueva dirección y los resultados fueron muy buenos, el rector quedó en entendido que nos iba a hablar que iba a estar en contacto con nosotros para saber justamente que quería la comunidad, nunca nos buscó, nunca supo la palabra de los alumnos y creo que apenas hasta el día de hoy estamos aquí con el movimiento para que se nos haga caso”.

Argumentaron que no querían al ahora nuevo director porque “ha salido en el tendedero en repetidas ocasiones, también es un maestro que la comunidad no quiere, entonces se nos hace injusto que no se nos tome en cuenta a la comunidad universitaria y que no se tomen en cuenta las necesidades los centros de prácticas están mal. El candidato que está actualmente que es el que no queremos, es línea de la administración actual y los centros de prácticas están pésimos han mandado a practicantes en camionetas, sin frenos a realizar sus prácticas poniendo en peligro, su vida y su integridad y sin contar todas las necesidades que tiene la facultad”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Hay problemas desde edificios, desde mobiliario, desde los profesorados que están que muchas de las veces ni siquiera van y reciben un pago dentro de la Facultad, “se debió de haber escuchado desde antes a la comunidad y evitar este tipo de movimientos efectivamente a ver”.

Sebastián Jiménez galán, no es del agrado de la comunidad pues ha aparecido en un tendedero de denuncias, normalmente sale señalado el 8 de marzo “cada año aparece ahí colgado, la verdad no tengo el conocimiento exacto de por qué situación, pero creo que se debe de respetar también el derecho de denuncia de las alumnas y de las compañeras que fue algo que el rector había dicho en alguna ocasión que no iba a permitir a nadie que tuviera denuncias, me parece injusto que no se tome en cuenta la protesta o la libre protesta de los tendederos para poder mencionar”.

Tras culminar la sesión el grupo de quejosas se dirigieron a la Facultad de Psicología donde rayonearon el plantel y protestaron contra su nuevo director.